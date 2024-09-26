نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "عودة المغامرات".. هاني عادل يروج لعرض مسلسل "البحث عن علا 2" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج الفنان هاني عادل، لمسلسله “البحث عن علا 2” بالتعاون مع النجمة هند صبري، والمقرر طرحه اليوم الخميس الموافق لـ 26 سبتمبر، عبر منصة نتفلكس.

وشوق هاني عادل، المتابعين عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات “إنستجرام” لانطلاق مسلسل البحث عن علا 2، قائلًا: “عودة مغامرات عائلة علا عبد الصبور”.

مسلسل "البحث عن علا 2" يأتي في إطار اجتماعي ممزوج بالكوميديا والتشويق، مع تقديمه لحكايات واقعية مأخوذة من الحياة اليومية، ما جعله يلقى صدى واسعًا لدى الجمهور، خاصة بين النساء،المسلسل يطرح تطورات وأحداثًا جديدة في حياة "علا"، وسط التغيرات التي تمر بها في مختلف جوانب حياتها.

أبطال مسلسل “البحث عن علا 2”

إلى جانب هند صبري وسوسن بدر، يضم فريق عمل المسلسل نخبة من الفنانين، منهم طارق الإبياري، ظافر العابدين، ندى موسى، محمود الليثي، وغيرهم الكثير. المسلسل من إخراج هادي الباجوري، ويعد من أكثر الأعمال المنتظرة على "نتفليكس" في الفترة المقبلة، لما يتضمنه من مشاهد مشوقة وكوميدية تعكس واقع الحياة الاجتماعية.