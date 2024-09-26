نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسرحية "لاكاشا دي لابلاس" على مسرح المدينة المريمية ضمن فعاليات مهرجان اكتشاف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد فريق رسايل للفنون المسرحية لتقديم العرض المسرحي "لاكاشا دي لابلاس" تأليف وإخراج: المبدع أحمد حسن، ومن المقرر عرضه على خشبة مسرح المدينة المريمية يوم السبت الموافق 28/9/2024 في تمام الساعة الثامنة مساءًا، حيث يقوم الفريق الآن بوضع اللمسات الأخيرة والنهائية للعمل ليظهر أمام الجمهور بأفضل صورة ممكنة.

تفاصيل مسرحية "لاكاشا دي لابلاس"

يقول مؤلف ومخرج العرض أحمد حسن إن "لاكاشا دي لابلاس" يعبر عن فكرة سيطرة الذكاء الاصطناعي على البشر وفي نظرة مستقبلية كيف سيكون التعايش بين البشر وبين هذا النوع من الذكاء الاصطناعي ومن سيكون المتحكم، فبعد التطور الرهيب والمرعب للذكاء الاصطناعي مثل برنامج “شات جي بي تي" الذي أصبح يقوم بكل أعمال البشر تقريبا ولديه القدرة الفائقة على التعلم.. فهل سيتم استبدال البشر بالذكاء الاصطناعي؟ هذا ما سيوضحه العرض من خلال سبع قصص منفصلة متصلة في إطار إجتماعي كوميدي.

فريق عمل العرض المسرحي “لاكاشا دي لابلاس”

فريق عمل العرض المسرحي "لاكاشا دي لابلاس"



يشارك في العمل المسرحي كلًا من: "ممدوح ثابت، مريم أشرف، مهند أيمن، ملك شريف، عبد الرحمن غالي، الاء شريف، كيرلس عماد، أحمد عشري، فاطمة أسامة، عمرو رضا، محمود محمد، حسين صابر، أحمد ديسكو، نبيلة ماهر، عبد الحي عوينه، يوسف چو، اسباني، أحمد محمود، ابانوب صبري، بسملة جمال، فرح فتحي، رضوى أحمد، إسراء ياسر، يوسف ذكي، مهند مكي، محمود الشبح، منة جمال، متي جورج، إسلام السعيد عبقرينو، عبده اسكندر".



شارك في الدعاية والإعلان: مصطفى مجنيفكو، مكياج: ميرا نجيب، ملابس: منة جمال، ديكور: شادي قطامش، موسيقى: ندا ناصر، إضاءة: اسامة حربي، كيروجراف: عبده إسكندر، مساعد مخرج: منة جمال ومحمود الشبح، مخرج منفذ: إسلام السعيد عبقرينو، العرض المسرحي "لاكاشا دي لابلاس" تأليف وإخراج: أحمد حسن.