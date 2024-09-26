نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح البرومو الرسمي لمسلسل "6 شهور" لـ نور النبوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت منصة watch it الرقمية عن البرومو الرسمي لمسلسل “6 شهور”، والذي يخوض بطولته الفنان نور النبوي، والمقرر طرحه خلال الأيام المقبلة، ويتكون من 10 حلقات.

تفاصيل مسلسل “6 شهور”

تدور أحداث مسلسل 6 شهور في إطار اجتماعي لايت، يناقش عالم الـ Real Estate، كما يركز على حياة الشباب ومشاكلهم في العمل بعد التخرج من الجامعة.

أبطال مسلسل 6 شهور



يشارك في بطولة مسلسل 6 شهور: نور النبوي، نور إيهاب، أمجد الحجار، وميشيل ميلاد، ويعتمد على ظهور العديد من ضيوف الشرف، ومن تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام وإخراج مصطفى صولي، وإنتاج شركة أروما.