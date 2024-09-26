نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| فتوح أحمد اسمه مِتعب وتربطه صلة قرابة بمصطفى شعبان في "حكيم باشا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الفنان فتوح أحمد أنه يشارك في دراما رمضان 2025 بمسلسلين هم مسلسل "حكيم باشا" بطولة الفنان مصطفى شعبان، والجزء الثاني من "جودر" بطولة النجم ياسر جلال.



وأوضح في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني" أنه تربطه صلة قرابة بالفنان مصطفي شعبان في مسلسل حكيم باشا، حيث يجسد دور "متعب باشا" عمّ مصطفي شعبان خلال أحداث العمل.



وكشف فتوح أحمد أن كلًا من: سلوي عثمان ورياض الخولي وأحمد فؤاد سليم وأحمد صيام وسلوي خطاب ودينا فؤاد ومنذر رياحنة انضموا لفريق عمل مسلسل حكيم باشا.



فريق عمل مسلسل حكيم باشا



يشارك في بطولة مسلسل حكيم باشا، كلا من مصطفي شعبان سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، منذر رياحنة، محمد نجاتي، سلوى خطاب، فتوح أحمد، أحمد صيام، أحمد فؤاد سليم، وجارٍ التعاقد مع بقية الفنانين المشاركين في البطولة والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.



صناع مسلسل جودر الجزء الأول

شارك في مسلسل جودر الجزء الأول مجموعة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان ياسر جلال، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، نور اللبنانية، آيتن عامر، محمد التاجي، محمود البزاوي، هنادي مهنا، الطفل منذر مهران، وآخرين من النجوم المميزين والعمل من تأليف أنور عبد المغيث، ومن إنتاج أروما سعدي جوهر، ومن إخراج إسلام خيري.