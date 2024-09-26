القاهرة - محمد ابراهيم - تامر عاشور وأحمد سعد.. أبرز حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32

إنطلق منذ قليل اليوم الخميس الموافق يوم 26 من شهر سبتمبر الجاري المؤتمر الصحفي لمهرجان الموسيقى العربية في دورته الثانية والثلاثين تحت رعاية وزير الثقافة د. أحمد فؤاد هنو في دار الأوبرا بالمسرح الصغير، والذي يديره الدكتور خالد داغر، وذلك للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بفعاليات المهرجان والذي يقام في الفترة من 11 أكتوبر المقبل وتستمر الفعاليات حتى يوم 24

من فعاليات مؤتمر مهرجان الموسيقى العربية



تامر عاشور أبرز حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32

أعلن القائمين على المؤتمر الصحفي لمهرجان الموسيقى العربية عن أبرز الحفلات المشاركة في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثانية والثلاثين عن أبرز الحفلات الغنائية وهى حفلة الفنان تامر عاشور والتي تعقد في يوم 18 من شهر أكتوبر الجاري لهذا العام الحالي 2024.

أحمد سعد أبرز حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32



وفي سياق متصل أعلن القائمين على المؤتمر الصحفي لمهرجان الموسيقى العربية عن حفلة الفنان أحمد سعد والتي تقام في يوم 19 من شهر أكتوبر المقبل، ومن المقرر أن يقدم باقة مميزة من ألمع أغانيه التي تنوعت ما بين القديم والحديث والتي أحبها الجمهور.

مؤتمر مهرجان الموسيقى العربية



ومن الجدير بالذكر أن المؤتمر الصحفي لمهرجان الموسيقى العربية شهد حضور عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين لمناقشة تفاصيل مهرجان الموسيقى العربية.