"مين دي؟".. محمد سامي يشوق الجمهور لمسلسل "إش إش"

القاهرة - محمد ابراهيم - شوق المخرج محمد سامي، جمهوره ومتابعيه، عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لمسلسله الجديد "إش إش" بطولة مي عمر، المقرر عرضه في رمضان المقبل 2025.

ونشر "سامي" صورة لإحدى بطلات العمل، موجهًا سؤال لمتابعيه:" مين دي ؟؟ من مسلسل إش إش رمضان 2025 ان شاء الله".

منشور محمد سامي

آخر أعمال محمد سامي

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال محمد سامي مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، بجانب نخبة من نجوم الفن، والذي لاقى نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه على قنوات mbc مصر، وهو من نوعيه مسلسلات القصيرة الـ ١٦ حلقه.

قصة مسلسل "نعمة الأفوكاتو"

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي تشويقي، حيث تعمل المحامية الطموحة ( نعمة) على مساندة زوجها الفاشل كي ينجح في حياته، لكن حياتها تنقلب رأسًا على عقب بعد إكتشافها خيانته لها، وتحاول الإنتقام منه.

أبطال مسلسل "نعمة الأفوكاتو"

مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي، ومن بطولة مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، سلوى عثمان، سامي مغاوري، لبنى ونس، عماد زيادة، هدير عبد الناصر، طارق النهري، أحمد ماجد، ولاء الشريف، ونخبة من النجوم، ومن إخراج محمد سامي وإنتاج مها سليم.