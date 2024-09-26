على طريقة إسعاد يونس.. المخرج محمد سامي ينشر صورة له مع إحدى بطلات "إش إش"

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر المخرج محمد سامي صورة تشويقية لمسلسله الجديد "إش إش" والمقرر عرضه في رمضان 2025، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على طريقة الفنانة والإعلامية إسعاد يونس.

وظهر المخرج محمد سامي مع إحدي بطلات مسلسل "إش إش" التي تظهر بظهرها فقط، وعلق: "مين دي؟ من مسلسل إش إش رمضان 2025 إن شاء الله".



أبطال وصناع عمل مسلسل إش إش



تضم قائمة أبطال مسلسل "إش إش" عدد كبير من النجوم والنجمات، منهم: مي عمر، إدوارد، علاء مرسي، إنتصار، ماجد المصري، هالة صدقي، شيماء سيف، دينا، إيهاب فهمي، طارق النهري وعدد آخر من النجوم، والمسلسل من إخراج محمد سامي.



أبطال وصناع عمل مسلسل سيد الناس



ويشارك المخرج محمد سامي أيضًا في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل “سيد الناس”، المكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي صعيدي، ويشارك في بطولة العمل كل من: عمرو سعد، إيمان العاصي، خالد الصاوي، إلهام شاهين، عماد زيادة، أحمد فهيم، أحمد رزق، طارق النهري، رضا إدريس، ريم سامي وجاري في الفترة الحالية التعاقد مع باقي أبطاله، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

آخر أعمال المخرج محمد سامي في رمضان

الجدير بالذكر أن آخر أعمال المخرج محمد سامي في رمضان الماضي هو مسلسل نعمة الأفوكاتو، الذي دارت أحداثه حول "نعمة سعيد أبو علب" التي تعمل محامية وتتخذ من قهوة بلدي مقرًا لها، متزوجة من "صلاح" يعمل في محل بيع منبهات ويحلم بكسب قضية وقف تجعله يرث ملايين الجنيهات، تترافع "نعمة" في قضية كبرى وتحصل للمتهم على البراءة وتأخذ أتعاب 10 ملايين جنيه، فتقرر أن تعطيها لزوجها وتخبره أنه كسب القضية التي انتظرها طوال حياته، للتغير حياة زوجها وتفاجأ "نعمة" من تصرفاته.

صناع مسلسل نعمة الأفوكاتو

شارك فى بطولة مسلسل نعمة الأفوكاتو بجانب مى عمر كل من أحمد زاهر، كمال أبو رية، أروى جودة، سلوى عثمان، سامي مغاوري، لبنى ونس، عماد زيادة، هدير عبد الناصر، غادة فلفل، أحمد ماجد، ولاء الشريف، محمود غريب والمسلسل من إخراج محمد سامي.