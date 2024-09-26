نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هبدأ أعيش.. بسمة بوسيل تطرح أغنية جديدة بتوقيع علي الخواجة ومحمود سليم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تستعد بسمة بوسيل لطرح أغنية جديدة بعنوان "هبدأ أعيش" وذلك بعد عودتها لمجال الغناء وطرحها لأكثر من عمل غنائي.



ونشرت بسمة من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام فيديو ترويجي مشيرًا إلى أن موعد طرح الأغنية قريبًا.

تفاصيل الأغنية

والأغنية من كلمات محمود سليم وألحان علي الخواجة، مكياج مؤمن ياسر.

آخر أعمال بسمة بوسيل

يذكر أن آخر أعمال بسمة بوسيل أغنية "عيشنا وشوفنا"، والأغنية من كلمات وائل توفيق وألحان حسن علي وتوزيع فادي ابراهيم وميكس وماستر مصطفي رؤوف.



كلمات أغنية عيشنا وشوفنا



عيشنا وشوفنا اللي خان

عشمان نديه أمان

و كمان بيلوم علينا

ويجيب عنيه في عنينا

مريض حب امتلاك

و راسم دور ملاك

ده من جواه ملاك

و ده طبعه من زمان

النوع ده يقضي عمره يغلط ويعيدها تاني

يحتاروا الناس في أمره يلاقوه أناني

يحتاروا الناس في أمره يلاقوه أناني

ببقى في حالة انهيار

و يزود جرحي نار

وحكايتي قفل عليها

و مبيسألش فيها

انا مش مصدومة فيه

ولا حتى بلوم عليه

انا عارفة ده كله ايه

بيكرهني فيه

النوع ده يقضي عمره يغلط ويعيدها تاني

يحتاروا الناس في أمره يلاقوه أناني

يحتاروا الناس في أمره يلاقوه أناني.