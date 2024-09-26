نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 11 تكريم.. الأمير أباظة يكشف عن أسماء المكرمين في الدورة الـ 40 من مهرجان الإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ 40، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة عن أسماء المكرمين في تلك الدورة.

وكشف الأمير أباظة “أن الدورة 40 من مهرجان الإسكندرية تحمل اسم الفنانة نيللي، ومن المقرر تكريمها في حفل الافتتاح، وكذلك يتم تكريم اسم النجمة هند رستم احتفالًا بمرور 75 عامًا على ظهورها الأول في فيلم غزل البنات، ويكرم كذلك اسم الكاتب أبوالسعود الابياري بمناسبة مرور 90 عامًا على تقديم أول أعماله، وتكرم الفنانة منة شلبي، والفنان لطفى لبيب”.

كما أكد أن نجوم السينما العربية سيتم تكريم الممثلة المغربية سعاد خويي، والناقد العراقي مهدي عباس، وأشار أن سوف تمنح وسام دول البحر المتوسط للممثل والمخرج السوري القدير أيمن زيدان، ومن النجوم الأجانب سيتم تكريم الممثلة الفرنسية آن باريلود، الإيطالية فرانشيسكا ريتونديني، والإيطالية إيزابيل أدرياني.

أعضاء لجنة تحكيم مهرجان الإسكندرية السينمائي

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة أفلام شباب مصر.

وذكر في بيان صادر عن إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، اليوم السبت، أن مسابقة أفلام شباب مصر، يشارك بها هذا العام نحو 50 فيلما تتنوع بين الروائي والتسجيلي القصير، وتضم لجنة التحكيم الفنان خالد سرحان رئيسا، وعضوية الفنانتين رانيا محمود يس، ونهى عابدين.

وتابع البيان أن المسابقة تقدم 3 جوائز هي: جائزة لجنة التحكيم الخاصة وتمنح لأفضل فيلم روائي وأفضل فيلم تسجيلي قصير، وجائزة أفضل فيلم، وجائزة الناقد أحمد الحضري لأفضل فيلم يناقش قضايا إنسانية، والتى تقدم لأول مرة خلال الدورة 40 من المهرجان.

نبذة عن مهرجان الإسكندرية السينمائي

يذكر أن مهرجان الإسكندرية في دورته الـ 40 يقام تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في إفريقيا وآسيا وأوروبا، ومن المقرر أن يقام في الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر.