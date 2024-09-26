انت الأن تتابع خبر مغنية شهيرة تدخل العناية المركزة بعد جلطة دماغية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نقلت المغنية مارينيلا، إحدى أشهر المغنيات في اليونان، إلى العناية المركزة بعد إصابتها بجلطة دماغية خلال حفلة موسيقية على مسرح أوديون الأثري في أثينا، عند سفح الأكروبوليس.



وأظهرت مقاطع فيديو صُوّرت من المدرجات المغنية الشعبية، البالغة من العمر 86 عاماً، وهي تنهار على خشبة المسرح خلال الحفل.



وبحسب ما أعلن المستشفى الذي نُقلت إليه، فقد تعرضت مارينيلا لسكتة دماغية خطيرة وهي في العناية المركزة، وذلك وفق بيان صدر يوم الخميس.



تُعتبر مارينيلا واحدة من أبرز الأسماء في عالم الموسيقى اليونانية، حيث تمتد مسيرتها الفنية لأكثر من ستة عقود. وقد مثلت اليونان في مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) عام 1974، التي شهدت فوز فرقة "أبا" السويدية بأغنيتها الشهيرة "واترلو" .