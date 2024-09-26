بعد أسبوع من عرضه.. فيلم مقسوم يتصدر قائمة الأعلى مشاهدة على شاهد

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر فيلم مقسوم من بطولة ليلى علوي قائمة الأعلى مشاهدة على منصة شاهد، والذي بدأ عرضه في يوم 19 سبتمبر الجاري، وذلك بعد فترة من رفعه من دور العرض السينمائي، حيث تم رفعه من السينمات في فبراير الماضي.

فيلم مقسوم يتصدر قائمة الأعلى مشاهدة

وحقق الفيلم نسب مشاهدة عالية في الأيام الماضية، وتصدر قائمة الأعلى مشاهدة على منصة شاهد، وهو من نوعية الأعمال الاجتماعي الكوميدية الموسيقية.

تفاصيل فيلم مقسوم

وكانت قد عادت ليلى علوي من خلال فيلم مقسوم، للغناء بعد غيابها عن تقديم الأغاني بالسينما، منذ أن غنت في أفلام قبضة الهلالي، سمع حس، ويا مهلبية في مطلع التسعينيات من القرن الماضي.

ويُمثل فيلم مقسوم أول تعاون فني بين ليلى علوي وشيرين رضا، حيث لم يتعاونا في أي أعمال من قبل، على الرغم من انطلاقة الثنائي الفنية في السبعينيات والثمانينات من القرن الماضي.

قصة فيلم مقسوم

ويتناول العمل قصة 3 مطربات معتزلات كانت لهن فرقة موسيقية في فترة التسعينيات، ويتجدد للقاء بينهن بعد مرور 30 عام، وتقررن العودة للنشاط الفني بعد محاولات عديدة من قبل إحدى شركات الإنتاج، ولكن تمر حياتهن بالعديد من الأزمات ويدخلوا في مشاكل عديدة ومفارقات كوميدية سويًا.

أبطال مقسوم

بطولة ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبدالرحمن، عمرو وهبة، هاني خليفة، هاجر السراج، والطفلة لافينيا نادر، مع عدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح وسيد رجب وثراء جيبل ومحمد شاهين، والفيلم من تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس.

يُذكر أن فيلم مقسوم حقق إيرادات مليون و750 ألف جنيه وقت عرضه بالسينمات.