نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برعايه وزارة الثقافة.. عرض أفلام ملتقى رؤية بنادي سينما الإسماعيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقام المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د. حسين بكر فعاليات نادي سينما الإسماعيلية بالتعاون مع مكتبة مصر العامة، يوم الأربعاء الموافق ٢٥ سبتمبر الجاري في تمام الساعة ٧ مساءً.

وخلال الفعاليات، تم عرض الأفلام الفائزة بملتقى رؤية لسينما الشباب، وهي الأفلام الروائية القصيرة: "اليوم اللي شفتك فيه" إخراج محمد هاني، "بحر" إخراج بلال أبو سمرة، "فوتوجراف" إخراج عمرو سليم، وفيلم "الأجسام أقرب مما تبدو" إخراج أحمد صبحي.

كما تم عرض الفيلم التسجيلي "اتنين وعشرين" إخراج شيماء الجوادي. وبعد العروض، أقيمت ندوة أدارها الناقد السينمائي إسلام أحمد علي والناقدة السينمائية شاهندة محمد علي، حيث ناقشوا الأفلام مع الجمهور الحاضر.

جدير بالذكر أن نادي سينما الإسماعيلية يُقام تحت إشراف فني من الناقد السينمائي إسلام أحمد علي والناقدة السينمائية شاهندة محمد علي، وبإشراف إداري رامي رجب.