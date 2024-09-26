نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الكلمات.. صلاح عبدلله يحيي ذكرى وفاة نجاح الموجي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان صلاح عبدلله على إحياء ذكرى وفاة الفنان القدير نجاح الموجي، الذي حلت أمس الأربعاء الموافق 25 سبتمبر، حيث رحل عن عالمنا في مثل ذلك اليوم من عام 1998، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشر "عبدلله" عبر خاصية الاستوري مجموعة من الصور لنجاح الموجي، وعلق عليها قائلًا: "وبعد 28 سنة بقولك وحشتني أوي ياحبيبي يانجاح، الفاتحة والدعاء".

منشور صلاح عبدلله

معلومات عن نجاح الموجي

ولد نجاح الموجي 11 يونيو عام 1945، في قرية تابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، درس في المعهد العالي للخدمة الإجتماعية، بدأ مشواره الفني في أواخر الستينات مع ثلاثي أضواء المسرح وذلك من مشاركته في مسرحية "فندق الأشغال الشاقة".



اشتهر الموجي بعد تقديمه دور "مزيكا" في مسرحية "المتزوجون" وكان الدور بمثابة نقلة فنيه في مشوار "نجاح الموجي" الفني وحول حياته 180 درجة.

آخر أعمال صلاح عبدلله

ويذكر أن آخر أعمال الفنان صلاح عبدلله الفنية، هو مشاركته في مسلسل “العتاولة” بطولة الفنانين أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة، والذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2024.

أبطال وصناع مسلسل "العتاولة"

وشارك في بطولة مسلسل "العتاولة" عدد كبير من نجوم الفن،أبرزهم:أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، صلاح عبدالله، مي كساب، ميمي جمال، فريدة سيف النصر، وآخرين. تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سيدرز آرت برودكشين.

أحداث مسلسل "العتاولة"

وتدور الأحداث حول نوع من الإثارة، وبجانب الصراعات التي سوف تحدث سيرى الجمهور قصة حب تجمع بين إحدى البطلات والبطل، وظهر السقا، وزينة خلال البرومو، وهو يغازلها ويطلب منها الزواج أكثر من مرة، حيث قال لها في عدة لقطات مختلفة كلمات رومانسية نصت على: تتجوزيني.. فرحنا بعد يومين.