نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضمن مبادرة بداية.. مناقشات عن "التربية الإيجابية للأطفال" في أنشطة الثقافة بالوادي الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن أنشطة مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" وبرامج وزارة الثقافة، شهد مركز الشباب بالفرافرة بمحافظة الوادي الجديد عدة فعاليات ثقافية وفنية نظمتها مكتبة الطفل والشباب.

تأتي هذه الفعاليات في إطار أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة تحت إشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف.

محاضرة حول التوعية الأسرية والتربية الإيجابية للأطفال

استهلت الفعاليات بمحاضرة قدمها الشيخ ياسر عبد النبي من أوقاف الوادي الجديد، بعنوان "التوعية الأسرية والتربية الإيجابية للأطفال".

تناول خلالها أساليب التربية الصحيحة، مشيرا إلى أهمية ترسيخ العادات الإيجابية في الطفل منذ الصغر.

ورش فنية وتعليمية لجمهور الفعاليات

استكملت الفعاليات بورشة لتعليم أساسيات الرسم والتلوين، إلى جانب فقرة قراءة حرة قدمتها مكتبة الطفل والشباب تحت إشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي.

عرض فني لفرقة التلقائيين للفن الشعبي

اختتمت الفعاليات بعرض فني مميز لفرقة التلقائيين للفن الشعبي بالفرافرة، والتي قدمت فقرات استعراضية مستوحاة من التراث الواحاتي، وسط تفاعل كبير من الجمهور الحاضر.