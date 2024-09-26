"نماذج من الإبداع الجنوبي".. الثقافة تواصل فعاليات المؤتمر الأدبي العاشر بالأقصر

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أحمد جودة - القاهرة - تتوالى فعاليات الدورة العاشرة للمؤتمر الأدبي لإقليم جنوب الصعيد الثقافي، والذي يقام ضمن برامج وزارة الثقافة والمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة المؤتمر تحت إشراف الكاتب محمد ناصف، بمحافظة الأقصر، ويحمل هذا العام عنوان "تشكلات النص وتحولات المجتمع"، دورة "الشاعر الراحل رمضان عبد العليم"، برئاسة الشاعر فتحي عبد السميع.

الجلسة البحثية الثانية ومناقشة شعر شباب الأقصر

في قصر ثقافة الأقصر، أقيمت الجلسة البحثية الثانية تحت عنوان "نماذج من الإبداع الجنوبي"، وأدارها إبراهيم خطاب.

شهدت الجلسة مناقشة بحثين، كان الأول بعنوان "شعر شباب الأقصر بين سوسيولوجيا الإبداع وانجرافات العولمة".

قدم الدكتور محمد مختار الحسيني دراسة تناولت شعر شباب الأقصر المعاصرين، حيث استعرض مدى قدرة هذا الشعر على تمثيل أصالة المجتمع الجنوبي وثقافته.

تأثير العولمة على شعر شباب الجنوب

تطرق الدكتور الحسيني خلال بحثه إلى كيفية تأثر شعر الشباب بتيارات العولمة، وتحليل انتقال مفردات الحداثة إلى إبداعهم.

استخدم الباحث عشرة دواوين لشعراء شباب من محافظة الأقصر كأمثلة، من بينها ديوان "افتحي الباب يا فاطمة" للشاعر محمد المتيم، و"قيلولة الراعي" لحسن عامر، و"وردة علمتنا التنقيب" لزين العابدين محمد.

البحث الثاني حول الأعمال السردية في الجنوب

قدم د. عبد الرحمن أبو المجد البحث الثاني بعنوان "قراءات في بعض الأعمال السردية لدى مبدعي الجنوب"، حيث ناقش ثمانية أعمال أدبية متنوعة بين الرواية والقصة القصيرة.

من بين الأعمال التي تطرق إليها "ثوب بلا أكمام" لآية الله سيد، و"شاي منعنع" لمحمود أبو الحجاج، و"رجائي طيف بعيد" ليحيى حماد.

ضرورة متابعة الأعمال السردية الجديدة

شدد د. أبو المجد على أهمية متابعة الأعمال السردية بعد صدورها، والتأكد من جودتها ومدى احترافيتها، مشيرا إلى أن الكتابة لم تعد تعتمد فقط على الموهبة، بل تتطلب آليات حديثة لتحقيق الاحترافية في المجال الأدبي.

الأمسيات الشعرية والجلسات المتوازية

استمرت فعاليات المؤتمر مع ثلاث جلسات متوازية، تخصصت الأولى في "شعر الفصحى" بإدارة الشاعر علي حسان، وشارك فيها عدد من الشعراء.

بينما خصصت الجلسة الثانية لشعر العامية، وأدارها أيمن أمين بطرس. أما الجلسة الثالثة فجاءت بعنوان "الفنون السردية"، أدارها د. بستاني النداف، وشارك فيها عدد من الأدباء والكتاب.

استمرار فعاليات المؤتمر حتى غد

يستمر المؤتمر الأدبي العاشر بالأقصر حتى غد الجمعة، بتنظيم من إقليم جنوب الصعيد الثقافي والإدارة المركزية للشئون الثقافية، بمشاركة نخبة من النقاد والباحثين، وتضمن عددًا من المحاضرات والأمسيات الشعرية في مواقع ثقافية متعددة.