نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جائزة أفضل فيلم قصير لفيلم يرقة لميشيل ونويل كسرواني بمهرجان طرابلس للأفلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفيلم اللبناني يَرقة للمخرجتين ميشيل ونويل كسرواني بجائزة أفضل فيلم قصير من مهرجان طرابلس للأفلام بلبنان الذي اختتم فعالياته الأربعاء 25 سبتمبر، ليصبح في رصيد الفيلم أكثر من 15 جائزة دولية خلال جولة مشاركاته في المهرجانات العالمية.

أحداث الفيلم

وتدور أحداث الفيلم حول سارة وأسما، امرأتان من بلاد الشام، تلتقيان أثناء عملهما في مطعم فرنسي بمدينة ليون، إذ تحمل كل منهما ثِقَل حیاتھا وبیتھا الذي تركته في بلدها. تبدأ علاقتھما بتوجس وحذر ولكن يولد مع الوقت خیطًا یربطھما. خیط من طریق الحریر كالذي يربط بین البلد والمهجر، وفي خضم هجرتهما القسرية، هل تجد كل منهما عزاءها مع الأخرى؟.

حصل الفيلم على العديد من الجوائز أهمها الدب الذهبي لأفضل فيلم قصير في مهرجان برلين السينمائي الدولي 2023 ليصبح أول فيلم عربي يفوز بهذه الجائزة، كما فاز بنجمة الجونة لأفضل فيلم عربي قصير من مهرجان الجونة السينمائي، وجائزة لجنة التحكيم في مهرجان مالمو للسينما العربية، بالإضافة إلى العديد من الجوائز الدولية والإقليمية الأخرى.

أبطال فيلم يرقة

الفيلم من تأليف ميشيل كسرواني وتشاركها الإخراج شقيقتها نويل كسرواني التي تقوم ببطولة الفيلم إلى جانب ماسا زاهر، وإنتاج Dewberries Films، وBiennale de Lyon، والمنتجة مارين ڨاييان، وتتولى شركة Lights On مبيعات الفيلم عالميًا، بينما تتولى شركة MAD Distribution حقوق التوزيع والمبيعات للفيلم في العالم العربي.