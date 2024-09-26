انت الأن تتابع خبر فوز الفهد تثير الجدل بسبب إخفاء ملامح أطفالها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت الفاشنيستا الكويتية فوز الفهد، الترند بعد تداول مجموعة من الصور خلال احتفالها بعيد ميلاد ابنتها، فيما أبدى الجمهور استغرابهم من حرصها الدائم على إخفاء ملامحهم.



وظهرت فوز الفهد مع أطفالها في الكثير من اللقطات بينها لقطات ظهر فيها الصغيران، وهما يتناولان الآيس كريم، وتضع فوز الفهد علامة بيضاء على عيونهما، وصورة أخرى تلعب فيها مع صغيرتها بطريقة خطفت القلوب.



ولفتت الصغيرة الأنظار بجمال إطلالتها، فرغم أن صورة فوز الفهد مع ابنتها ظهرت فيها الصغيرة بظهرها دون ظهور ملامح الوجه، إلا أن الصورة كشفت عن بعض الملامح حيث تتمتع الصغيرة بشعر قصير ناعم وإطلالة خاطفة للأنظار زاد من جمالها عفويتها.



ونشرت فوز الفهد الصور عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور إنستغرام، وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: "إن إنجابك كابنة ورؤيتك تكبرين كان من أعظم الهدايا التي يمكن أن يمنحها الله لي سأظل ممتنة إلى الأبد؛ لأن الله اختارني لأكون أمك عيد ميلاد سعيد لنجمتي المفضلة.. أحبك أكثر فأكثر كل يوم".



تفاعل الجمهور مع صور فوز الفهد وابنتها وابنها في تعليقات هنأوا فيها الصغيرة، ومن بين هذه التعليقات: "عيد ميلاد سعيد لملاكك الجميل. إنه لمن دواعي سروري أن أراك تكبرين لتصبحي أجمل أم. أنا سعيدة للغاية من أجلك، ومن أجل أطفالك يا حبيبتي". "الله يهني قلبك ويفرحك بأولادك ويهدي سرك يا فوز تستحقين كل الخير".



فيما طالب آخرون الفاشنيستا الكويتية بالكشف عن ملامح أطفالها في تعليقات منها: "فوز هموت وأعرف ملامح ولادك كيف صارت، بعرف تحافظين على خصوصيتهم بس أعتقد صاروا كبار، يا رب تنشري صورهم بدون علامات تخفي وجوههم".



وهذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها فوز الفهد صور مع أطفالها، وتحرص فيها على إخفاء ملامحهما، وإنما نشرت الفاشنيستا الكويتية مجموعة من الصور قبل أيام ظهرت فيها بإطلالة متطابقة مع أولادها بزي المنتخب الوطني الكويتي دعماً منها لمنتخب بلادها في المباراة التي أقيمت على هامش تصفيات كأس العالم، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.



ولفتت فوز الفهد في الصور التي تنشرها مع أطفالها الأنظار بجمالها، حيث تألقت الفاشنيستا الكويتية بلمسات ناعمة أبرزت جمالها، ففي الصور الأولى زينت إطلالتها الرياضية بشعر منسدل ومكياج ناعم للغاية أبرز جمال ملامحها؟.



كما تألقت في أحدث صورها مع أطفالها بإطلالة ملكية اعتمدت فيها على عباءة فاخرة باللون الأخضر زينتها بالكثير من التفاصيل اللافتة سواء المتعلقة بمكياجها الناعم أو المجوهرات الفاخرة التي زادت من جمال إطلالتها، وكذلك مكياجها الذي تحرص الفاشنيستا الكويتية دائما على أن تختاره بعناية .