انت الأن تتابع خبر علي نجم يكشف تفاصيل خلافه مع بثينة الرئيسي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحدث الإعلامي الكويتي علي نجم عن أسباب خلافه مع الفنانة العُمانية بثينة الرئيسي، فيما وجه لها لوم على الهواء، بالرغم من أن علاقتهما الآن أصبحت جيدة.



وقال علي نجم خلال لقاءه مع الفاشنيستا الكويتية دانة الطويرش، أنه أنهى خلافه مع بثينة الرئيسي، خلال منتدى الإعلام العربي في الإمارات العربية، كاشفاً تفاصيل الصلح وسر اختياره لهذه الطريقة.



وأضاف علي نجم : "في هذا الوقت بثينة مكان عندها صفحات للفانز يخرعون، اليوم أنا وبثينة علاقتنا وايد جميلة، لكن وقتها انقطعنا لفترة طويلة، أنا ما كنت أبغي يكون فيه إثارة جدل وقت الحلقة، لكن هذا اللي صار، ولو كانت قالت لي كنت سويت لها اللي تريده، لكن هي ما قالت. فالحلقة على الهوا سألت سؤال طبيعي.. هاجمت هجوم جعلني أستغرب".



وأستطرد: "سألتها سؤال طبيعي شو هي الأغنية اللي تمثل شخصيتك، فوجئت بهجوم منها غير طبيعي، أنت وإعدادكم وكملت بهجوم غير مبرر، وقلت لها ما تبغين السؤال قولي ما أبغاه قولي شو المغزى من وراه، ما تجاوبينه، أو قولي ما فهمت السؤال لكن ما تقللينا.. أنا ما أحب أحد يأتي على ربعي ولا على فريقي الفريق اللي قاعد يشتغل ويتعب أنت ما تعرف إيش يسوي فلا تصغره! لا تصغر أحد هذا الأسلوب في التعالي لا تسويه معي تحديدا لأني هنسى إني مذيع".



وتابع: "خلصنا الحلقة، وبعدها الضيف اللي معاها ما أتذكر كان من جاوب، وأول ما خلصت الحلقة رفعت عليها السماعة قولت لها إيش فيكي، فقالت إيش رأيك راح نطلع سكوب في كل مكان.. وقفت.. وكل الفيديوهات اللي ظهرت أزعجتني.. بثينة الرئيسي ما عجبها السؤال بثينة الرئيسي تهاجم الإعداد.. وغيره وغيره من العناوين هي عندها فانز كبير فبالتالي الانتقادات اللي أنا أخذتها كانت رهيبة، شو ها المذيع البايخ وغيره وغيره".



وكشف علي نجم في لقائه مع برنامج دانة كاست للفاشنيستا دانة الطويرش، عن التفاصيل قائلاً: "الحلقة ساعتان سبتوا الحلقة كلها، ومسكتوا في دي! فكنت ناطر من بثينة إنها توضح أو تعمل أي حاجة تبين إن اللي صار على الهوا ما له علاقة بعلاقتنا الشخصية.. لحد منتدى الإعلام العربي في الإمارات، كانت مع وزيرة التسامح، وبعدين سألوا هل حد يريد أن يعلق أو يطرح سؤالاً، فقولت غير منطقي أن أجلس مع وزيرة لوزارة تسمى التسامح، وفيه شخص موجود بالقاعة أنا وهو مو متسامحون.. ما أحب أحد يكون عنده مشكلة معايا.. لا تحبني بس لا تكرهني".



وأكد علي نجم على أنه لم يكن يرغب في أن يكون الأمر لإثارة الجدل أو زيادة المشاهدات وإنما ما دفعه لهذا التعليق هو رغبته بإنهاء الخلاف وبأنه لا يريد أن تستمر القطيعة بينه وبين بثينة الرئيسي معتبراً أن وجود خلاف بينه وبين أي شخص أمر لا يجعله يشعر بالارتياح وهو ما جعله ينتهز الفرصة لإنهاء خلافه مع بثينة الرئيسي تماماً وعودة علاقتهما كما كانت عليه قبل الحلقة التي أثارت الجدل .