نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليلى تكشف قصة زوجها.. ملخص أحداث الحلقة الـ 10 من مسلسل "برغم القانون" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل "برغم القانون" بطولة الفنانة إيمان العاصي، أحداث مثيرة ومشوقة لباقي حلقات المسلسل، حيث طرحت منصة "واتش ات"، الحلقة مساء أمس، وجاء ضمن أحداث الحلقة معرفة ليلى بحل لغز زوجها أكرم من صديقه محمود شرشر.

ملخص أحداث الحلقة الـ 10

وبدأت الحلقة بمكالمة محمد القس "أكرم" لصديقه محمد محمود عبدالعزيز "محمود شرشر"، بعد حريقه لمحله إنتقامًا منه، ظنًا إنه من أوصل ليلى "إيمان العاصي" به، وقام بتهديده بأنه إذا اتخذ أي إجراءات سيبلغ عنه لإنه متورط معه، ومن ثم يقوم محمود شرشر بمقابلة ليلى ليخبرها بماضي زوجها أكرم، لتدخل ليلى في نوبة بكاء شديدة وانهيار من الصدمة للتركه وتذهب إلى بيت والدها، لتحاول التخلص من نفسها.

محمد محمود عبدالعزيز

تدخل ليلى إلى غرفتها وتأتي بالمسدس الذي تركه زوجها أكرم قبل مغادرته، وقامت بتوجيه المسدس نحو رأسها، ولكن تدخل عليها صغيرتها لتصرخ في وجهها، ويدخل زوج أختها ياسر "وليد فواز" ليحاول أخذ المسدس منها، ولكن تخرج طلقة من المسدس دون قصد، وتسقط ابنتها على الأرض من هول الموقف، وتذهب ليلى لتطمئن عليها وتجد أن الطلقة لم تصبها.

إيمان العاصي

وفي نهاية الحلقة يظهر محمود شرشر وليلى وهو يتحدث معها عن ماضي زوجها وكيف ومتى تقابل معه، وبينما محمود يقود سيارته تظهر سيارة آخرى من خلفهم تراقبهم.

محمد محمود عبدالعزيز وإيمان العاصي

أبطال وصناع مسلسل "برغم القانون"

ومسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج الشركة المتحدة وشركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز، والعمل مكون من 30 حلقة.