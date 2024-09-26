بكلمات مؤثرة.. أحمد فهيم يحيي ذكرى وفاة خالد صالح

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان أحمد فهيم على إحياء ذكرى وفاة خاله الفنان الراحل خالد صالح، حيث شارك جمهوره بصورة له من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه:"اللهم أنه لم يحرمني في الدنيا من شيء فلا تحرمه في الآخرة من شيء وادخله الجنة بغير حساب 2014/9/25".



تعليقات الجمهور على منشور أحمد فهيم

وفور مشاركة المنشور نال على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات:"اللهم اجعله من السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين، وغيرها من التعليقات".



مشاركة أحمد فهيم في بطولة فيلم قصر الباشا

يشار إلى أن أحمد فهيم يشارك فى بطولة فيلم قصر الباشا بطولة النجم أحمد حاتم، ومقرر عرضه فى الفترة المقبلة، ويشارك فى بطولته كلا من حسين فهمى وعدد كبير من الفنانين، كما يشارك أحمد فهيم في أكثر من مسلسل في رمضان المقبل 2025

آخر أعمال أحمد فهيم

والجدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد فهيم مسلسل أعلى نسبة مشاهد، وعرض في رمضان الماضى وشارك في بطولته كلا من سلمى أبو ضيف وليلى زاهر، ومحمد محمود وانتصار وآخرون، إخراج ياسمين أحمد كامل.