مسلسل تيتا زوزو يدخل الأعلى مشاهدة بعد طرحه

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 سبتمبر 2024 09:35 صباحاً - تمكن مسلسل تيتا زوزو من الدخول إلي قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر، وذلك بعد طرحه بعدة أيام عبر منصة watch it .

واحتل مسلسل تيتا زوزو المركز الثاني من أصل 10 مراكز هم للمسلسلات الأعلى في مصر عبر منصة watch it ، متفوقًا علي مسلسل انترفيو ، بينما أحتل المركز الاول مسلسل برغم القانون.

مسلسل “تيتا زوزو” يضم عددا كبيرا من النجوم، هم: إسعاد يونس، بسمة داود، محمد كيلاني، مصطفى غريب، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

وقالت الفنانة إسعاد يونس: يتناول المسلسل مجموعة من الحكايات المتنوعة وهناك خطان أو ثلاثة دراميين جداد على الدراما المصرية، حيث أنه شامل لمعظم مشاكل المجتمع، كما نرى خلال الأحداث كيفية تعامل الجدة زوزو مع أحفادها وقدرتها على تفهم عقليتهم وتحاول حل مشاكلهم وتقبل الاختلاف بينهم وبين الجيل التي ربته في ظل الظروف المحيطة، وكل حفيد لدى تيتا زوزو بشخصية مختلفة وافكارهم متنوعة مستخدمين التكنولوجيا المتطورة.