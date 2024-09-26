بسبب مشكلتها مع كروان مشاكل.. ريهام سعيد تتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الإعلامية ريهام سعيد محركات البحث عبر موقع "جوجل"، وذلك بعد مشكلتها مع كروان مشاكل.

ووجهت الإعلامية ريهام سعيد رسالة لجمهورها تدين لهم بالإعتذار بشأن إستضافتها بعض مشاهير التيك توك من خلال برنامجها "هى وصبايا"، وبالفعل قد إستضافت الإعلامية ريهام سعيد عدد من مشاهير التيك توك في الفترة الماضية مثل سوزي الأردنية ومروان مشاكل، وغيرها.



تفاصيل برنامج هى وصبايا



ومن ناحية أخرى يذكر أن الإعلامية ريهام سعيد تقوم حاليًا بتقديم برنامج بعنوان "هى وصبايا" والذي يتم عرضه على شاشة قناة "هى" في السبت والأحد والإثنين من كل إسبوع في تمام الساعة التاسعة مساء وتحرص ريهام سعيد على تسليط الضوء على أهم القضايا الخاصة بالمجتمع المصري ومناقشتها وتقديم حلولًا لها، كما أنها تبرز المواهب المصرية المختلفة من خلال إستضافتهم في حلقات البرنامج، ويُحظى البرنامج بمتابعة كافة فئات الشعب المصري وخارج مصر أيضًا.

مواعيد عرض برنامج هى صبايا على قناة هى

أما عن مواعيد برنامج هى وصبايا فـ يأتي برنامج هى وصبايا من تقديم الإعلامية ريهام سعيد في أيام السبت والأحد والإثنين من كل إسبوع في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً عبر قناة هى.