نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر تصدر فريدة سيف النصر للتريند.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة فريدة سيف النصر، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما وجهت نصيحة لجمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مشيرة إلى أهمية الملابس المحتشمة.

وكتبت فريدة:" لازم أقول مقدرش أقرأ حاجة بشرحها وتفسيرها وتنفعكم يوم الحقيقة الوحيد ومقولهاش، مستشهدة بآية:»إِنَّ لَكَ أَلاَّ تَجُوعَ فِيهَا وَلاَ تَعْرَىٰ".

وأضافت:" المعنى الجنة مبنتعراش فيها ومستورين، يبقي لازم نتستر تحت في الأرض عشان نطلع فوق بنفس الهيئة، أنا خايفة من اللبس اللي لبسته وأنا صغيرة، لكن لقيت الرحمة والتفسير في آية: قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ، الحمد لله يعني اللي يعمل سوء بجهالة يغفر له لو تراجع لكن لو عارف عقابه ومش فارق عنده، ده رايح في ستين مصيبه غلبان.. أنا عايزة لما أروح لا أجوع ولا أتعرى ولا أعجز إيه الجمال ده، حبايبي متستنوش تبقوا كبار اسرعوا ماحدش عارف ساعته امتى.. نتعظ ونخاف على نفسنا الحياة لو 100 سنة بنمشي برده، خلينا نعمل حساب هناك أكتر".

واختتمت:" لحمكم ده لحمنا وغالي علينا.. والجميل مش محتاج يعمل كده أنتم حلوين حتى لو بورتريه فقط.. بحبكم ويعلم الله.. يا ريت متزعلوش بس هيئة أهل الجنة أحلى".

منشور فريدة سيف النصر

آخر أعمال فريدة سيف النصر

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة فريدة سيف النصر الفنية، هو مشاركتها في مسلسل "العتاولة" بطولة أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة، والذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2024.

أبطال وصناع مسلسل "العتاولة"

وشارك في بطولة مسلسل "العتاولة" عدد كبير من نجوم الفن،أبرزهم:أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، صلاح عبدالله، مي كساب، ميمي جمال، فريدة سيف النصر، وآخرين. تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سيدرز آرت برودكشين.

أحداث مسلسل "العتاولة"

وتدور الأحداث حول نوع من الإثارة، وبجانب الصراعات التي سوف تحدث سيرى الجمهور قصة حب تجمع بين إحدى البطلات والبطل، وظهر السقا، وزينة خلال البرومو، وهو يغازلها ويطلب منها الزواج أكثر من مرة، حيث قال لها في عدة لقطات مختلفة كلمات رومانسية نصت على: تتجوزيني.. فرحنا بعد يومين