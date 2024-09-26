أحمد العوضي يكشف حقيقية إرتباطة بعد انفصاله عن ياسمين رئيس

القاهرة - محمد ابراهيم - رد الفنان أحمد العوضي على الشائعات التي لاحقته مؤخرًا بعد انفصاله عن النجمة ياسمين عبد العزيز، مؤكدًا أنها لا تستند إلى أي حقائق، وذلك خلال لقائة في برنامج Mirror الذي يُقدمه الإعلامي خالد فرج.

وقال العوضي في إن كل ما تردد في هذا الشأن غير صحيح بالمرة، مضيفًا: "اعتدت على الشائعات بشكل يومي، ولكني أضع كامل تركيزي على مسلسلي "فهد البطل"، المقرر عرضه في سباق دراما رمضان المقبل، والذي أتمنى أن ينال إعجاب الجمهور".

وأضاف: "الموضوع مش بالساهل، قصة حب ازاي يعني؟ لا وقته ولا مكانه ولا ينفع دلوقتي، القلب ده مش بزرار ومش ملكي، ويوم ما هيبقى فيه حاجة في حياة أحمد هطلع وأقول، مش محتاج حد يجتهد مكاني.