شاهد.. ميرنا نور الدين تخطف الأنظار في أحدث ظهور

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة ميرنا نور الدين متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت ميرنا وهي ترتدي ذهبي ووضع مكياجًا يبرز ملامح وجهها وترك شعرها منسدلًا.



وتواصل ميرنا جميل في الفترة الحالية التحضير لأكثر من عمل جديد منها مسلسل اللعبة 5، الذي يجمعها بـ شيكو وهشام ماجد، ومن المقرر انطلاق تصويره في سبتمبر المقبل، والعمل من إخراج معتز التوني.



آخر أعمال ميرنا جميل



وكان آخر أعمال ميرنا جميل هي مسرحية البنك سرقوه بالتعاون مع النجم الكبير أشرف عبد الباقي، وتدور أحداثها في إطار كوميدي حول هروب أحد المجرمين الخطرين من السجن ليخطط بعدها لسرقة أحد الأحجار الكريمة من البنك.



أبطال مسرحية البنك سرقوه



يشارك في بطولة مسرحية «البنك سرقوه»، كريم محمود عبد العزيز، وسلوى خطاب، وميرنا جميل، ومحمد أسامة (أوس أوس)، وسليمان عيد، ومصطفى بسيط، وشريف حسني، وإبرام سمير، ومن إخراج أشرف عبد الباقي.

آخر أعمال ميرنا جميل الدرامية



وكان آخر أعمالها الدرامية هو مسلسل بيت الرفاعي، الذي نافس في موسم دراما رمضان الماضي 2024، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، وناقش خطورة تجارة الآثار والصراعات العائلية، والعمل مكون من 30 حلقة، ومن بطولة أمير كرارة، وايضا مسلسل البيت بيتي كان من بطولة كل من كريم محمود عبدالعزيز، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، محمود حافظ، أحمد بدير، سامي مغاوري، من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي كيمز، ومن إخراج خالد مرعي، يتكون من 10 حلقات.