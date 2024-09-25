إلهام شاهين بفستان نجمة هوليوود بالعرض الخاص لفيلم "عنب"

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أحمد جودة - القاهرة - حرصت النجمة إلهام شاهين علي حضور العرض الخاص لفيلم "عنب" في مصر الذي أقيم مساء الثلاثاء 24 سبتمبر الجاري، العمل من بطولة الفنانة أيتن عامر، إسلام ابراهيم، تدور قصته في إطار كوميدي.

إلهام شاهين بفستان نجمة هوليوودية بعرض فيلم "عنب"

وظهرت إلهام شاهين في العرض الخاص بفستان مصنوع من الحرير، ومطبوع عليه رؤوس مؤطرة وشخصيات متكئة باللون البني الداكن، وهو نفسه الفستان التي ظهرت به النجمة العالمية أوليفيا وايلد عام 2017، يصل سعره إلى 72 ألف جنيه مصري، ونسقت معه حقيبة جلدية باللون الأخضر ومزودة باكسسوار يصل سعره إلى 187 ألف جنيه.

تفاصيل فيلم "عنب"

تدور قصة فيلم "عنب" في إطار كوميدي، عن ليلة توديع العزوبية لإتمام زواج أبطال الفيلم، وتمر الشخصيات بعدد من الأزمات بعد تجربة مشروب يعرضهم للنسيان، وعدم قدرتهم على تذكر ما حدث في تلك الليلة ما وضع أبطال العمل في مواقف كوميدية، بطولة الفنانة أيتن عامر، إسلام ابراهيم، محمود الليثي، نور قدري، توني ماهر محمد رضوان، محمود حافظ، والعمل من إخراج أحمد نور، وقصة أمين جمال ومحمد محرز، وسيناريو وحوار احمد سالم ويوسف سالم وإنتاج الرشا برودكشن ومنتج منفذ مصطفى متولي.

أحدث أعمال الهام شاهين

ومن ناحية أخرى، تشارك إلهام شاهين في فيلم «الحب كله»، يشارك في بطولته: إلهام شاهين، أحمد فتحي، حورية فرغلي، سلوى محمد علي، فاطمة محمد علي، حسن العدل، إلهام صفي الدين، وضياء الميرغني وآخرين، والعمل من تأليف سيد فؤاد، وإخراج خالد الحجر، وأيضا مسلسل سيد الناس بطولة عمرو سعد، المقرر عرضه في رمضان 2025، وهو مكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، وجاري في الفترة الحالية التعاقد مع باقي أبطاله، والعمل من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح وإخراج محمد سامي.

آخر أعمال إلهام شاهين

وكان آخر أعمال إلهام شاهين هو مسلسل 55 مشكلة حب، وجسدت شخصية سوسو وهي مريضة الزهايمر، مما يوقعها في العديد من الأزمات، وذلك في إطار اجتماعي درامي تشويقي، والعمل مكون من 10 حلقات، عُرض على قنوات ON، وشارك بجانب إلهام شاهين في بطولته أحمد فهمي، ندى موسى، أمير شاهين، عابد عناني، إنجي كيوان، إيمان السيد، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، ومحمد السويسي، والحكاية من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج عصام نصار، وإنتاج الشركة المتحدة، وشركة آرت ميكر للمنتج أحمد عبدالعاطي.