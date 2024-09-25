رغم وفاته.. خالد صالح مطلوب على جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان خالد صالح محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بسبب ذكري رحيلة التي تحل اليوم 25 سبتمبر.

سبب تصدر خالد صالح التريند

توفي خالد صالح في عام 2014، تاركا خلفه ايرثا من الأعمال الفنية التي وضعت اسمه في مصاف عظماء الفن المصري، لمع نجمه وبرع في أداء الأدوار المعقدة وفى أدوار الشر حتى استطاع في فترة قصيرة أن يصل إلى النجومية ومن أبرز أفلامه «تيتو، أحلام حقيقية، هى فوضى، الريس عمر حرب، ابن القنصل».

بداية خالد صالح الفنية

كانت بداية خالد صالح الفنية منذ الصغر عندما عشق التمثيل واشترك بالمسرح المدرسي، ثم مسرح الجامعة الذي جمعه بمجموعة من أصدقائه الفنانين منهم الفنان محمد هنيدي والفنان خالد الصاوي، ثم مسرح الهناجر مسرح الهناجر في دار الأوبرا المصرية، وكان آنذاك يمارس بعض الأعمال التجارية الخاصة، إلى جانب العمل الفنى ثم تفرغ للتمثيل في 2000 وقدم العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية.

أبرز أعمال خالد صالح

قدم عددا من المسلسلات التليفزيونية منها «سلطان الغرام» و«بعد الفراق» و«موعد مع الوحوش» و«الريان»، وبرع في أداء الأدوار المعقدة وفى أدوار الشر حتى استطاع في فترة قصيرة أن يصل إلى النجومية ومن أبرز أفلامه «تيتو» و«أحلام حقيقية» و«هى فوضى» و«الريس عمر حرب» و«ابن القنصل».

جوائز خالد صالح

نال خالد صالح خلال مشواره الفنى العديد من الجوائز، فحصل على جائزة التمثيل من مهرجان الأفلام، وجائزة الإبداع الذهبية وشهادة تقدير لأحسن تمثيل من مهرجان الإعلام العربى عن دوره في مسلسل «تاجر السعادة»، جائزة أفضل دور ثان في فيلم "تيتو" من المهرجان القومي الـ11 للسينما عام 2005،جائزة أفضل ممثل لعام 2005، عن دوره في فيلم "ملاكي إسكندرية"، من إخراج ساندرا نشأت.

وفاة خالد صالح

أصيب خالد صالح بمرض وراثي في القلب لكنه لم يستسلم، وخضع لجراحة ناجحة، واثناء تصوير مسلسله الأخير “حلاوة الروح”، لكنه تعرض لأزمة قلبية نتيجة الإجهاد الشديد، ليخضع عملية قلب مفتوح لتغيير شريان وصمام في القلب، في مركز القلب بأسوان أجراها له جراح القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، إلا أنه رحل بعد إجراء الجراحة له.