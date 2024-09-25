أيمن بهجت قمر ضيف برنامج أسرار النجوم غدًا

القاهرة - محمد ابراهيم -

يحل الشاعر الغنائي والسيناريست أيمن بهجت قمر ضيفًا غدًا الخميس في برنامج "أسرار النجوم"، الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي عبر محطة راديو نجوم إف إم.

ستبث الحلقة على الهواء مباشرة في تمام الساعة الثامنة مساءً، مما يتيح لجمهور البرنامج فرصة التعرف على جوانب جديدة من حياته الفنية والشخصية.

تفاصيل جديدة حول الأعمال الفنية

من المتوقع أن يتحدث قمر خلال الحلقة عن أحدث مشاريعه الفنية، حيث سيستعرض مجموعة من التفاصيل المثيرة حول مسيرته. كما سيشارك الحضور بذكرياته وتجربته في عالم الكتابة، مما يعكس عمق تجربته الفنية وتحدياته.

كواليس فيلم "ريستارت"

في منشور خاص عبر حسابه على فيسبوك، كشف أيمن بهجت قمر عن كواليس كتابته لفيلم "ريستارت"، الذي يجمعه بالفنان تامر حسني. أشار إلى أنه كتب السيناريو في ظروف نفسية صعبة، حيث سافر بمفرده لمدة 21 يومًا في يناير لإنهاء المسودة الأولى.

كما تحدث عن إصابته بفيروس كورونا أثناء هذه الفترة، معبرًا عن تقديره لوجود تامر وسارة وفيق بجانبه، حيث اعتبرهما دعمًا معنويًا كبيرًا له.

التجربة الشخصية والشعر كعلاج

في حديثه السابق في بودكاست "فايق ورايق"، سلط أيمن الضوء على تأثير والده في حياته.

ذكر أنه عاش مع والده بعد انفصاله عن والدته، وعندما توفي فجأة، وجد نفسه مضطرًا لمواجهة الحياة بمفرده. لذا بدأ في التعبير عن مشاعره من خلال الكتابة والشعر، مما ساهم في تشكيل مسيرته الفنية.

أعماله السينمائية الأخيرة

من الجدير بالذكر أن أيمن بهجت قمر يعمل حاليًا على فيلم "أهل الكهف"، الذي يعرض في دور السينما. يعكس هذا العمل إبداعه المستمر في صناعة السينما، ويضيف إلى رصيده الفني المتنوع.

تعد هذه الحلقة من "أسرار النجوم" فرصة مثالية لعشاق الفن لمتابعة مسيرة أحد أبرز الشعراء والكتاب في الوطن العربي، ومعرفة المزيد عن رحلته الإبداعية.