نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حنان مطاوع تستأنف تصوير مسلسل صفحة بيضا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استأنفت الفنانة حنان مطاوع تصوير أحدث أعمالها الدرامية الجديدة، والتي تحمل إسم صفحة بيضا، وعادت التصوير بمشاهدها مع الفنانة مها نصار التي تجسد دور دكتورة وتربطها صداقة مع حنان مطاوع.

تفاصيل مسلسل صفحة بيضا

مسلسل صفحة بيضا تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى ويطولة حنان مطاوع، سامي اليخ، مها نصار، أحمد الرافعي، أحمد الشامي، أحمد مجدي، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، وحسن العدل وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي تشويقي، تدخل حنان مطاوع في العديد من الأزمات وتحاول الوصول إلى حل لها.

مسلسل صفحة بيضا يعرض نهاية العام الجارى على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية، لتسجل حنان مطاوع تواجدها في منافسات موسم الأوف سيزون، بعدما قدمت العام الماضى مسلسل صوت وصورة الذى تم عرضه فى شهر أكتوبر 2023، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وكان من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب وإنتاج شركة أروما.

آخر أعمال مها نصار

والجدير بالذكر أن آخر أعمال مها نصار مسلسل تحت الوصاية" من 15 حلقة وبطولة منى زكى، وتأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب سعدى - جوهر، و"سوق الكانتو" تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب.