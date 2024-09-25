نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاني فرحات أول عربي يقود أوركسترا عالمي على أشهر مسارح لندن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في تجربة هي الأولي من نوعها لموسيقي عربي سيقود المايسترو هاني فرحات أوركسترا عالمي الفيلهارمونية الملكية البريطانية في حفل ضخم يقام في مسرح سنترل هول وستمنستر في قلب العاصمة البريطانية لندن يوم السبت الموافق 28 سبتمبر الجاري.

الحفل يأتي ضمن نشر التراث الموسيقي السعودية في جميع أنحاء العالم، وسيقود فرحات إلى جانب الفيلهارمونية الملكية البريطانية، الأوركسترا السعودي وسيندمج الفيلهارموني والسعودي في تقديم مزيجٍ مميز من الموسيقى العربية والبريطانية خلال فقرات الحفل.

هاني فرحات

هاني فرحات

هاني فرحات



تصريحات هاني فرحات عن الحفل

هاني فرحات أعرب عن سعادته بقيادة الأوركسترا علي واحد من أهم المسارح العالمية والذي وقف عليه عظماء الموسيقي والغناء في العالم.



وقال في بيان صحفي له: أشعر بالفخر لإختياري لقيادة الأوركسترا في هذا الحفل الضخم والذي يأتي تتويجا لسلسلة الحفلات الناجحة التي شاركت فيها عدد من نجوم ونجمات الغناء العربي هذا العام.



وأشار إلى أن المزج بين عازفين من جنسيات مختلفة في تقديم الألحان العربية يمنحها أبعادا أخري ويجعلها قريبة من أذان ووجدان المستمع الغربي.

تفاصيل الحفل



الحفل يقام تحت رعاية صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة السعودي، وتنظمه هيئة الموسيقى بالمملكة ضمن جولات "روائع الأوركسترا السعودية" في إطار جهودها لتعزيز حضور الثقافة والفنون السعودية على الصعيد الدولي.



وتسعى "الهيئة" من خلال تنظيم الحفل في لندن لما تتميز به العاصمة البريطانية من إرثٍ تاريخي عريق، وثقافةٍ غنية بمختلف ألوانها.