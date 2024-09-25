فن ومشاهير

بكرة أحلى بينا يستضيف مشهراوى فى ندوة سينما فلسطين

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكرة أحلى بينا يستضيف مشهراوى فى ندوة سينما فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن فعاليات الملتقى الدولى الثامن لفنون ذوى القدرات الخاصة والذى تنظمه مؤسسة أولادنا لفنون ذوى القدرات الخاصة برئاسة سهير عبد القادر وياتى تحت شعار بكرة أحلى بينا ويقام بالدمج مع مهرجان الفلكلور الافروصينى عقدت ندوة تفاعلية للمخرج الفلسطينى الكبير رشيد مشهراوي وحضرها مجموعة من المواهب من أصحاب الهمم.

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رشيد مشهراوي

 

وخلالها تناول مشهرواي تجربته السينمائية واستعرض عدد من أعماله وعدد من التقنيات الفنية التى استثمرها لإخراج أفلام مميزة، كما أجاب على عدد من أسئلة الحضور الذين كان منهم مجموعة من أولادنا ذوي القدرات الخاصة واتاح الفرصة للموهوبين منهم للإعلان عن قدراتهم وامكاناتهم الفنية.

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الدورة الثامنة من ملتقى الدولى 

 

جدير بالذكر إن الدورة الثامنة من الملتقى الدولى لفنون ذوى القدرات الخاصة تستمر حتى 27 سبتمبر وتقام بمشاركة 53 دولة عربية واجنبية وعدد من كبار الفنانين والمبدعين فى مختلف المجالات وبالتعاون مع عدد من الوزارت والهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى وهى الثقافة، التضامن الاجتماعى، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، التخطيط والتنمية الإقتصادية، السياحة والاثار، الشباب والرياضة، التعاون الدولى، المجلس القومى للمرأة، المجلس القومى للاشخاص ذوى الاعاقة وتشهد لأول مرة قسما للأفلام السينمائية الخاصة بالمرأة الإفريقية إلى جانب مشاركة مجموعة من الأطفال في لجان التحكيم كما كرمت خلال المؤتمر الصحفى الذى انعقد لإعلان تفاصيل الفعاليات 13 شخصية ومؤسسة وفريق عمل شاركت بدور فاعل في دعم ومساندة أصحاب الهمم.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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