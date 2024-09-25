فن ومشاهير

بعد إسبوعين من عرضه.. فيلم عاشق لـ أحمد حاتم يحقق 13 مليون جنيه في شباك التذاكر

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إسبوعين من عرضه.. فيلم عاشق لـ أحمد حاتم يحقق 13 مليون جنيه في شباك التذاكر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد دور السينما في الآونة الحالية منافسة قوية بين الأفلام السينمائية الجديدة مثل فيلم عاشق وفيلم جوازة توكسيك وفيلم إكس مراتي، وغيرهم من الأفلام، لكن يظل فيلم عاشق مُحافظًا على نجاحه، حيث يحتل المركز الأول في قائمة الإيرادات اليومية، يليه في المركز الثاني فيلم إكس مراتي، وفي السطور التالية يتسعرض لكم موقع دوت الخليج الفني إيرادات فيلم عاشق وباقي الافلام السينمائية المعروضة.


إيرادات فيلم عاشق


حقق فيلم عاشق بطولة الفنان أحمد حاتم نجاحًا كبيرًا منذ طرحه في السينمات، حيث بلغت إيرادات فيلم عاشق نحو 419.020 جنيها أمس الثلاثاء، ليصل إجمالي إيراداته في أسبوعين من عرضه إلى نحو 13 مليون  جنيه في شباك التذاكر، وذلك حسب ما قاله الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في تصريحات صحفية.

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البوستر الدعائي الرسمي لفيلم عاشق أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد 


إيرادات فيلم جوازة توكسيك

 

وفي سياق متصل حقق فيلم جوازة توكسيك إيرادات  بلغت في المملكة العربية السعودية 29 مليون ريال، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة حقق الفيلم إيرادات بلغت 1،357،399 دولار، بينما حقق في مصر إيرادات بلغت 9،312،544 جنيه مصري.

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البوستر الدعائي الرسمي لفيلم جوازة توكسيك 


إيرادات فيلم إكس مراتي


أما عن فيلم إكس مراتي بطولة النجوم هشام ماجد وأمينة خليل ومحمد ممدوح، فقد بلغت  إيراداته في ليلة أمس الخميس  519 ألفًا و786 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه خلال الفترة الماضية في السينمات لـ81 مليونًا و317 ألفًا و161 جنيهًا.

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البوستر الدعائي الرسمي لفيلم إكس مراتي 
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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