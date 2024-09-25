انت الأن تتابع خبر فنانة لبنانية تهرب مع عائلتها خوفًا من العدوان الإسرائيلي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت الفنانة أمل طالب التي اشتهرت بدور خبيرة الأظافر في مسلسل " ستليتو" الترند على مواقع التواصل الإجتماعي بعد أن أدى القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية الى هربها مع أهلها الى مناطق أكثر آمانًا .

وفي التفاصيل، أطلت الممثلة الكوميدية أمل طالب في فيديو طمأنت من خلاله المتابعين عن أحوالها وذلك بعد الغارة الإسرائيلية أمس الثلاثاء على الغبيري في الضاحية الجنوبية.



وأشارت أمل إلى انها انتقلت مع عائلتها إلى مكان آخر آمن وذلك هربا من الضربات الإسرائيلية.



يُذكر أن أمل انتقلت إلى محطة "الجديد" حيث ستقدم برنامجا جديدا .