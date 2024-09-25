هند رضا لـ دوت الخليج الفني: توثيق لحظة ولادة ابني جاءت بالصدفة.. وأحاول إعطاء الوقت الكافي لـ "نادية"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الإعلامية والفنانة هند رضا كواليس ولادتها لنجلها الثاني “عمر” معربة عن سعادتها بإنتهاء فترة الحمل قائلة:"لدي شعور كبير بالامتنان والحمد وسعيدة بوصوله للحياة، وسعيدة بانتهاء فترة الحمل، لأن الحمل الثاني كان صعب بالنسبة لي نظرًا لصعوبة فصل الصيف، وتوثيق لحظة ولادته جاء بمحض الصدفة بشكل عفوي".

أضافت هند رضا في تصريح خاص لـ دوت الخليج الفني:' كان هناك اتفاق مسبق مع مصور ليقوم بتصويرنا صور عائلية فقط ولكن الأمر جاء عن طريق صدفة حيث قمنا بتصوير التجهيزات للولادة والتفاصيل الخاصة بالعملية واحتفظت بالجزء الخاص ونشرت فيديو التجهيزات وسعدت بردود الأفعال على الفيديو، لأنه كان مليء بالمشاعر العفوية وأتمنى أن يراه عمر في المستقبل ويكون سعيدًا به، في ولادتي الأولى لإبنتي نادية قمت بعمل فيديو أيضًا لها ولكنني حينها لم أنشره.

هند رضا: أهلي لديهم دور كبير في مساعدتي في الاعتناء بأطفالي



وعن الموازنة بين نجلها وابنتها الأولى نادية قالت هند رضا:' أنا لازلت في المرحلة الأولى في هذا الأمر، وما زلت اكتشف الحالة ذاتها، قرأت إلي حد كبير عن الموضوع وعن كيفية الموازنة والعدل بينهما بالإضافة إلى وجود أهلى فهم لديهم دور كبير في مساعدتي، عمر حاليا ما زال طفلا صغيرا لم يدرك بعد لذلك أحاول الاهتمام بـ “نادية” حتى لا تشعر بالغيرة مستقبلا".

آخر أعمال هند رضا في الدراما

وفي سياق مختلف، كان آخر ظهور للفنانة والإعلامية هند رضا مسلسل “ الأسطورة ” عام 2016، العمل كان من بطولة محمد رمضان، روجينا، مي عمر، محمد عبد الحافظ، هادي الجيار وغيرهم.