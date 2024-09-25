إنضمام نُخبه من نجوم العالم ومصر لتحليل مُباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي على قنوات "MBC مصر" و"MBC مصر2" "الجمعة" من الرياض

القاهرة - محمد ابراهيم - إستمرارًا للمُفاجآت الكثيرة التي تُقدمها قنوات "MBC مصر"، و"MBC مصر2" خلال نقل فعاليات مُباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك برعاية موسم الرياض "الجمعة" المُقبلة من إستاد أرينا بالرياض.

تفاصيل مفاجآت مباراة السوبر الإفريقي

حيث يشهد الإستديو التحليلي الذي يسبق المُباراة بثلاث ساعات كاملة ويستمر لتحليل أحداثها بعد نهايتها ويُقدمه إبراهيم فايق، إستضافة نُخبة من المُحللين والمُدربين العالمين في تغطية غير مسبوقة بالإضافة لعدد من الخبراء ونجوم الرياضة المصرية، حيث يضم الإستديو التحليلي نجوم العالم سكولاري، وكاكا، وباتريك فييرا، ومن مصر إسماعيل يوسف، بركات، سيد عبد الحفيظ، أحمد عفيفي، أحمد عز، تامر بدوي، بالإضافة لعدد من المُفاجآت الأخري.

وكانت قنوات "MBC مصر"، قد أعلنت عن نقل المُباراة 26 كاميرا مختلفة من أهم وأحدث الكاميرات في العالم ستكون موزعة على جميع انحاء الملعب لتتولى رصد كل تفصيلة من لحظات وصول الفريقين إلي ملعب المُباراة وأثناء بث اللقاء وخلال مراحل التتويج، بخلاف عشرات الكاميرات موزعة خارج الملعب، وسيتم تقديم كل لقطات المباراة خاصة الاهداف والألعاب المؤثرة باعلى تقنيات البث المختلفة ومن جميع الزاويا بتقنية سينمائية، بالإضافة لتوفير أربع كاميرات طائرة تكشف كل انحاء الملعب وجماهير الفريقين واحتفالاتهم، وسيتولي إخراج المُباراة مخرج نهائي دوري ابطال اوروبا في نسخ أعوام 2023، 2021،02020، 2014، وسيتولي التعليق الصوتي على المُباراة النجوم مدحت شلبي وفارس عوض.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تُعرض مُباراة الأهلي والزمالك والإستديو التحليلي على" MBCمصر" و" MBCمصر2" الجمعة 27 سبتمبر 2024 بداية من الساعة 6:00 مساءً.