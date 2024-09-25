تغيير اسم مسلسل أحمد مالك وطه دسوقي إلى "ولعة ومفتاح" بدلًا من "ولاد الشمس"

القاهرة - محمد ابراهيم - يخوض النجمان الصاعدان طه دسوقي وأحمد مالك تجربة درامية جديدة وكان من المفترض أن يحمل العمل إسم "ولاد الشمس" إلا أن القائمين على العمل قرروا تغيير إسمه من ولاد الشمس إلى إسم وِلعة ومفتاح، ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز التفاصيل الخاصة بمسلسل ولعة ومفتاح.

النجمان أحمد مالك وطه دسوقي



تفاصيل مسلسل ولعة ومفتاح



مسلسل ولعة ومفتاح من فكرة أحمد مالك وإخراج عصام عبد الحميد وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وجاري التعاقد مع باقي أبطال العمل

ومن المقرر عرض العمل خلال ماراثون دراما شهر رمضان الكريم للعام المقبل 2025.



آخر أعمال الفنان طه دسوقي

من الجدير بالذكر أن آخر الأعمال الدرامية التي قدمها الفنان طه دسوقى هو مسلسل بعنوان "حالة خاصة" وهو مسلسل مكون من 10 حلقات تم عرضه عبر منصة Watch it، وهو مسلسل إجتماعي شيق شارك فى بطولته كوكبة كبيرة من النجوم مثل:غادة عادل، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدي، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجنايني.



آخر أعمال الفنان أحمد مالك

أما عن آخر أعمال الفنان أحمد مالك فـ هو شارك في مسلسل "نسل الأغراب" الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان لعام 2021، وهو مسلسل درامي ينتمي إلى فئة الأعمال الإجتماعية والذي تدور أحداثه في إطار مميز من الإثارة والتشويق، وقد شارك في بطولتة مسلسل نسل الأغراب كوكبة من نجوم ونجمات الدراما المصرية وهم: أحمد السقا، أمير كراراة، مي عمر، إدوارد، أحمد داش، نجلاء بدر، محمد جمعة، دياب، ريم سامي، وآخرين من النجوم المتميزين الآخرين، والمسلسل كان من تأليف وإخراج محمد سامي.