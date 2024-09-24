نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منى زكي ونانسي عجرم.. نجمات الفن يدعمن لبنان في أزمتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعم العديد من نجمات الفن دولة لبنان ومساندتها في الأحداث المؤسفة الجارية هناك في الأيام القليلة الماضية، حيث شهدت لبنان إعتداء من قبل جيش الاحتلال، أسفر عن خراب وتدمير واستشهاد المئات، وعبر عدد من النجمات عن استياءهن وحزنهن على ما يحدث في لبنان وأكدن دعمهن للبنان وشعبه.

دعم نانسي عجرم لبلدها لبنان

دعمت المطربة اللبنانية نانسي عجرم بلدها لبنان في أزمتها وعلقت على الأوضاع في بلادها أيضًا، وكتبت في منشورها عبر حسابها الخاص على موقع التغريدات إكس: "يارب اللي عم يصير عنا جنون، كل شبر من أرضنا من الجنوب للشمال منحطة قدامك، خلّي عينك علينا".

يذكر أن آخر أعمال نانسي عجرم الغنائية كانت أغنية من نظرة التي طرحتها على يوتيوب في يوليو الماضي، وجاءت على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات وألحان زيد جمال، توزيع باسم رزق، مكس وماستر جان بيار بطرس، وأخرج الكليب سمير سرياني.

مساندة إليسا لدولة لبنان

كما علقت المطربة إليسا على تلك الأحداث ونددت بالعدوان الإسرائيلي على بلدها، حيث شاركت مقطع فيديو عبر خاصية ستوري بحسابها الشخصي على إنستجرام ظهرت به شوارع لبنان وطبيعتها الخلابة، وعلقت: "اللهم أحفظ لبنان وبارك أهله وامنحنا القوة والصبر في الأوقات الصعبة".

وكتبت إليسا كذلك على حسابها على موقع إكس: "لبنان وشعبه يستحقون العيش بأمان وسلام، بعيدًا عن الحروب والقتل والتهجير الذي لن يخدم هذا البلد، ألم يحن الوقت لتطبيق القرارات الدولية القادرة على حماية لبنان وتحييده عن الصراعات الخارجية؟".

دعم منى زكي لدولة لبنان

كما ساندت منى زكي لبنان وشعبه عبر حسابها على إنستجرام، حيث شاركت صورة للعلم اللبناني، وعلقت: "اللهم أحفظ أهلنا وإخواتنا وأصحابنا في لبنان، قلوبنا معكم".

جدير بالذكر إنه تستأنف منى زكي تحضيراتها لمسلسلها الجديد ناقص ضلع الذي تشارك به في دراما رمضان المقبل 2025، والعمل من تأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج شركة ميديا هب للمنتج محمد السعدي.

تعليق شيرين على أحداث لبنان

كما شاركت شيرين عبد الوهاب عبر حسابها على إنستجرام، صورة للعلم اللبناني، وكتبت: “أنا قلبي حزين على أكتر بلد علمتني يعني ايه الفرحة وعلمتني الصمود، لبنان مأذية عشان هي من أجمل بلاد الدنيا، ربنا معاكم ويساعدكم”.