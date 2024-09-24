رانيا فريد شوقي: ضرورة مناقشة قضايا ذوي الهمم في الدراما

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أحمد جودة - القاهرة -

أكدت الفنانة رانيا فريد شوقي على أهمية مناقشة قضايا ذوي الهمم في الدراما المصرية، مشددة على ضرورة تسليط الضوء على مواهبهم وقدراتهم.

كما عبرت عن رغبتها في تقديم عمل درامي مخصص لهم يعكس إبداعهم، مشيرة إلى دور الفن في إبراز هذه الفئة المجتمعية الهامة.

دعم قضايا ذوي الهمم في الدراما

في تصريح صحفي لها، قالت رانيا فريد شوقي إنها تتمنى أن ترى عملًا دراميًا يركز على ذوي الهمم ويتيح لهم فرصة تقديم مواهبهم وإظهار قدراتهم المتعددة.

وأضافت أن الدراما يمكن أن تكون وسيلة قوية لتوعية الجمهور بقضاياهم وتحدياتهم، فضلًا عن عرض نجاحاتهم وإبداعاتهم.

الجانب الإنساني للفنانة رانيا فريد شوقي

ظهرت رانيا فريد شوقي في العديد من الصور والفيديوهات التي كشفت عن إنسانيتها وتفاعلها مع جمهورها، ما يعكس مدى حبها وتقديرها لمتابعيها، وقد أُطلق عليها لقب "بنت الملك"، وهو اللقب الذي يعكس مكانتها في قلوب محبيها.

نفي شائعات الاعتزال

نفت رانيا فريد شوقي الشائعات التي انتشرت مؤخرًا بشأن اعتزالها التمثيل، مؤكدة أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة.

وكتبت عبر حسابها على فيسبوك: "أنا لم أعتزل التمثيل نهائيًا، وهذا الخبر كاذب"، مضيفة أنها تأثرت بكلمات زميلها الفنان كريم الحسيني وأنها تحترم موهبته وتعتز بصداقته.

فعاليات ملتقى "أولادنا" لفنون ذوي القدرات الخاصة

في سياق آخر، أُطلقت فعاليات الملتقى الدولي الثامن لفنون ذوي القدرات الخاصة، برئاسة سهير عبد القادر، تحت شعار "بكرة أحلى بينا".

الملتقى الذي يجمع بين الفنون والفلكلور الأفروصيني، أقيم على مسرح الأوبرا الكبير، وشهد حضور نخبة من الشخصيات العامة والفنانين.

حضور كبار الشخصيات في الملتقى

شهد الافتتاح حضور محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، والسفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية لشؤون الهجرة، وعدد من الوزراء والمسؤولين من مختلف القطاعات. كما شاركت نخبة من الشخصيات العامة والفنانين والإعلاميين في هذا الحدث الذي يعزز دعم ذوي الهمم وإبراز مواهبهم.

رسالة شكر من رئيس الملتقى

خلال الاحتفالية، وجهت سهير عبد القادر الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه لقضايا ذوي الهمم، معربة عن أملها في أن يقوم الرئيس بافتتاح الدورة المقبلة من الملتقى.

وأكدت أن الملتقى يمثل منصة للإبداع والتحدي، ويساهم في دعم مواهب ذوي الهمم وإدماجهم في المجتمع.

إبداع وتحدي مستمر

وأوضحت عبد القادر أن الملتقى أصبح حدثًا دوليًا مميزًا يجمع المواهب من مختلف أنحاء العالم، مشيرة إلى أن نتائجه كانت مبهرة في تنمية قدرات ذوي الهمم وتعزيز ثقافة الابتكار.

كما أشارت إلى التقدم الملحوظ في المشاركات الدولية والمواهب الإبداعية التي شهدها الملتقى على مدار سنوات.