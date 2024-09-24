وزير الثقافة يكرم السوبرانو العالمية "فاطمة سعيد" بعد فوزها بجائزة الثقافة الأوروبية 2024

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أحمد جودة - القاهرة -

حرص الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، على تكريم السوبرانو المصرية العالمية "فاطمة سعيد"، والاحتفاء بفوزها بجائزة "الثقافة الأوروبية لعام 2024".

جاء هذا التكريم خلال دعوة رسمية قدمتها الوزارة لتكريمها بعد حصولها على الجائزة التي تسلمتها في حفل توزيع "جوائز الثقافة الأوروبية من الدرجة الأولى"، والذي أقيم على مسرح أوركسترا لوكسمبورج لتكريم أبرز الفنانين العالميين.

فاطمة سعيد رمز من رموز الفخر المصري

أعرب وزير الثقافة عن سعادته بإنجاز "فاطمة سعيد"، التي تعد واحدة من أبرز الأسماء في مجال الغناء الأوبرالي عالميًا. وأكد أن فوزها بهذه الجائزة يعكس موهبتها المتفردة، مشددًا على أن تكريمها من قبل الوزارة يجسد الدعم المستمر من الدولة المصرية لأبنائها المتميزين الذين يرفعون راية مصر بكل فخر في المحافل الدولية.

وزارة الثقافة في دعم مستمر للمواهب المصرية

أكد وزير الثقافة أن هذا التكريم يأتي في إطار حرص الوزارة على دعم ورعاية المبدعين المصريين الذين يبرزون ريادة مصر الثقافية والحضارية على الساحة الدولية.

كما أشار إلى أن مصر، بتاريخها العريق، لا تزال نهرًا لا ينضب من المواهب الفنية الفريدة التي تسهم في نشر الثقافة والسلام والقيم الإنسانية.

فاطمة سعيد: فخورة بتكريمي في مصر

وعبرت السوبرانو "فاطمة سعيد" عن سعادتها الغامرة بتكريمها في وطنها مصر، مؤكدة أن هذا التكريم يحمل لها معاني خاصة وشعورًا متميزًا. وقدمت الشكر لوزارة الثقافة على دعمها المستمر للفن والإبداع، مشيرة إلى أن جائزة الثقافة الأوروبية تُمثل إحدى أبرز المحطات في مسيرتها الفنية، والتي تعزز إرادتها لمواصلة العمل على نشر الفنون والثقافة.

الجوائز السابقة لفاطمة سعيد

حصلت "فاطمة سعيد" على العديد من الجوائز العالمية المرموقة، منها جائزة "أوبوس كلاسيك" لعام 2021 في ألمانيا عن فئة أفضل فنانة شابة.

كما مثلت مصر في العديد من المحافل الدولية، بما في ذلك يوم حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بجنيف، حيث غنت من أجل حقوق الأطفال في التعليم والكرامة. وفي عام 2016، كرمت من المجلس القومي للمرأة في مصر بجائزة فخرية.

حفلة ضخمة في قصر عابدين

تستعد السوبرانو العالمية "فاطمة سعيد" لإحياء حفل غنائي كبير تحت رعاية وزارة الثقافة، وذلك يوم الخميس 26 سبتمبر 2024 في قصر عابدين.

الحفل سيكون بقيادة المايسترو نادر عباسي، ويتضمن برنامجًا غنائيًا مختارًا من أجمل أعمالها التي قدمتها طوال مشوارها الفني.