انت الأن تتابع خبر ميلا الزهراني تخطف الأنظار بإطلالات ساحرة بالزي السعودي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خطفت الفنانة السعودية ميلا الزهراني أنظار الجمهور إليها بإطلالاتها الأنيقة والعصرية، وظهرت بأزياء التراث السعودي الساحرة، والتي نسقتها بطريقة زادت من جمالها.



ومن المعروف أن الأزياء التراثية تحتل مكانة مميزة للغاية في الاحتفال باليوم الوطني السعودي، لذا يحرص الكثيرون على ارتداء أزياء تعبر عن أصالة مناطقهم وتنوعها بتفاصيلها الدقيقة التي تحمل في طياتها حرفية عالية في صنعها، بالإضافة إلى التعبير عن الاعتداء والفخر بالهوية السعودية وتاريخ الأجداد



وبالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني السعودي 94 تخليداً لذكرى توحيد المملكة وتأسيسها على يد الملك الراحل عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، إليك جولة في أجمل إطلالات ميلا الزهراني بالزي التراثي السعودي، الذي يمكنك أن تستلهمي منه طريقة مميزة للاحتفال هذا اليوم.



وظهرت ميلا الزهراني كثيراً بالزي التقليدي السعودي، بعض منها كان في أعمالها الفنية، حيث استلهمت إطلالتها في مسرحية "معلقاتنا امتداد أمجاد" التي شاركت فيها قبل أكثر من عام، من الزي التراثي السعودي.



اعتمدت ميلا الزهراني في إطلالتها على اللون الخزامي، حيث أطلت بفستان حريري طويل مع غطاء للرأس بقماش الشيفون المطرز بالحبيبات اللامعة الدائرية باللون البنفسجي.



ومن ناحية المجوهرات، أكملت الفنانة السعودية إطلالتها بعقد من اللولي الزجاجي مع أقراط من الألماس، والتي اختارتها من Vintage Pieces، ومن الناحية الجمالية اختارت تسريحة شعر بسيطة منسدلة ومرفوعة قليلاً من الأمام مع مكياج وردي بسيط ناسب ملامحها.



أما الزي التراثي أسود اللون، فقط ظهرت به ميلا الزهراني في جلسة تصوير العام الماضي من أجل الاحتفال بيوم التأسيسالسعودي، حيث جاءت إطلالتها مرصعة بحبيات الكريستال الفضي اللامع.



اختارت ميلا الزهراني غطاء رأس من الشيفون أيضاً، والذي زُينت أطرافه بشريط باللون الذهبي، ووضعت في يدها أساور ذهبية مع العقد من اللولي الأبيض.



تسريحة شعر ميلا الزهراني جاءت مرفوعة بطريقتها التقليدية، واعتمدت على مكياج بألوان النيود بأنامل خبيرة التجميل السعودية فرات أبا الخيل.



ولم تغب الأزياء التراثية الجنوبية بألوانها وتفاصيلها المبهرة عن إطلالات الفنانة السعودية ميلا الزهراني، خاصة بعد أن وقع اختيارها عليها لتكون رمزاً لها في كأس السعودية للخيل العام الماضي .