على أنغام أم كلثوم.. دارين حداد بإطلالة ساحرة من ميلانو

القاهرة - محمد ابراهيم - خطفت دارين حداد الأنظار من جديد في عرض أزياء عالمي بمدينة ميلانو، حيث سحرت الحضور بإطلالة ساحرة حملت توقيع المصممة المصرية مشيرة إسماعيل.

إطلالة دارين حداد



إرتدت دارين حداد فستانًا أنيقًا من قماش الساتان الفاخر، بتصميم جذاب يبرز الألوان الدافئة، وزين بتفاصيل دقيقة، مثل الطيات عند الخصر وتفاصيل الدانتيل على الأكتاف.

لمسة الورد عند الرقبة أضافت طابعًا فريدًا أضفى على الإطلالة مزيدًا من الجمال.

تميّز الفستان بقصّته الميدي التي أضفت لمسة عصرية أنيقة، فيما أكملت دارين الإطلالة بمجوهرات بسيطة وأحذية ذات كعب عالٍ، مما جعلها تتألق بجاذبية لا مثيل لها.



لم تكن دارين حداد مجرد نجمة لعرض الأزياء، بل عبرت عن فخرها بأن تكون جزءًا من أسبوع ميلانو للموضة للعرض الراقي الذي أقيم على أنغام صوت كوكب الشرق، أم كلثوم، في قلب ميلانو، مما أضفى بعدًا إضافيًا من العظمة والتألق على الحدث.

سعادة دارين حداد

وفي تصريح صحفي لها، أعربت دارين حداد عن مشاعرها قائلة: “أشعر بالفخر والشرف أن أشارك في عرض أزياء اسبوع ميلانو للموضة العالمية على أنغام أم كلثوم هنا في إيطاليا، وعودتي إلى الساحة جاءت من الباب الكبير بفضل المصممة الرائعة مشيرة إسماعيل، التي كانت السبب الحقيقي في ظهوري بهذا الشكل المبهر”.

وأضافت: “وهذه التجربة أضافت لي الكثير من الفخر والسعادة، خاصة أنني كنت جزءًا من حدث عالمي أضاف المزيد من العظمة والتألق على الأراضي الإيطالية”.



وأصبحت عودة دارين حداد حديث الصحافة وعشاق الموضة، حيث تؤكد بإستمرار أنها رمز للأناقة والجاذبية بإطلالاتها الفريدة التي تعكس شخصيتها المتألقة وذوقها الرفيع، تثبت قدرتها الدائمة على جذب الأنظار والتألق في كل ظهور لها.