فريدة سيف النصر تحذر جمهورها من الملابس التي تحرمهم من دخول الجنة

القاهرة - محمد ابراهيم -

حرصت الفنانة فريدة سيف النصر على توجيه نصيحة صادقة لجمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مشيرة إلى أهمية الملابس المحتشمة، وتأثيرها على الحياة الآخرة.

أكدت فريدة في منشورها أن التستر في الدنيا هو أمر ضروري لمن يريد أن يكون مستورًا في الجنة، مضيفةً أنها تخشى من بعض الملابس التي كانت ترتديها في شبابها، لكنها وجدت رحمة الله في آية قرآنية تذكر بأن من يعمل سوءًا بجهالة يمكن أن يُغفر له إذا تاب.

فريدة سيف النصر تدعو للتفكير في الآخرة

وتابعت الفنانة رسالتها بتأكيد أهمية التوبة والسعي للإصلاح قبل فوات الأوان، مشيرة إلى أنه لا أحد يعرف متى ستكون ساعته الأخيرة.

وقالت: "ماتستنوش تبقوا كبار، أسرعوا ماحدش عارف ساعته إمتى".

كما شددت على أن الحياة، مهما طالت، لا تتجاوز 100 عام، وأن علينا أن نحسب حسابًا للآخرة أكثر من الدنيا، داعية جمهورها إلى الحرص على التستر والالتزام بالقيم الأخلاقية.

الرد على إشاعات ارتباطها بالشيخ صلاح التجاني

وفي سياق آخر، تحدثت فريدة سيف النصر عن الشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول ارتباطها بالشيخ صلاح التجاني، مشيرة إلى أنها لا تعرفه ولم تقابله أو تتحدث معه.

وأوضحت أن كل ما في الأمر هو أن التجاني يظهر باحترام في الصفحات المختلفة لتهنئتها ومباركتها، وأنها ترد على جميع الرسائل التي تصلها باحترام وتقدير، دون أن يكون هناك أي علاقة شخصية.

فريدة سيف النصر توضح موقفها من مجالس الذكر

وفي ختام حديثها، أعربت فريدة سيف النصر عن رأيها بشأن حضور النساء لمجالس الذكر، مؤكدة أن هذه المجالس يجب أن تكون للرجال فقط، متسائلة عن السبب الذي يجعل النساء يحضرن مثل هذه المجالس. وأكدت رفضها لأي تصرف غير لائق أو تحرش، داعية النساء إلى الحفاظ على كرامتهن والتصرف بما يتناسب مع القيم الأخلاقية والدينية.

بهذا التصريح، توضح الفنانة فريدة سيف النصر موقفها الثابت تجاه الالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية، داعية جمهورها إلى التفكير في الآخرة والالتزام بالملابس المحتشمة كجزء من الاستعداد لحياة ما بعد الموت.