انت الأن تتابع خبر فرح الهادي وعقيل الرئيسي يحتفلان باليوم الوطني السعودي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - احتفلت الفنانة الكويتية فرح الهادي، مع زوجها عقيل الرئيسي وابنهما آدم عقيل الرئيسي، اليوم الوطني السعودي.

وفي مقطع فيديو ومجموعة من الصور المميزة، وكان الاحتفال لافتاً، إذ اختاروا ديكورات باللونين الأخضر والأبيض تماشياً مع علم المملكة وشعار اليوم الوطني السعودي. الأبرز في الاحتفال كان عفوية ابنهما آدم الذي ظهر متلحفاً بالعلم السعودي، وأظهرته جلسة التصوير في لقطات عفوية أثارت الإعجاب والاهتمام.



من ناحيتها، حرصت فرح الهادي على تزيين منزلها ببالونات خضراء، لتتناسق مع أجواء اليوم الوطني، كما ارتدت إطلالة خضراء لتكمل احتفالية هذا اليوم المميز. وفي لقطة أخرى، ظهر شعار اليوم الوطني "نحلم ونحقق" مكتوباً على حوائط المنزل، تعبيراً عن فخرهم برؤية المملكة 2030 وإنجازاتها.



وفي جلسة التصوير الاستثنائية التي شاركها كل من فرح الهادي، وعقيل الرئيسي وحتى عبر حساب ابنهما آدم على إنستغرام، ظهر الثنائي وهما يمسكان بلافتات مميزة تخص المملكة، منها كود اتصالات المملكة وكلمة "و ط ن" مكتوبة بحروف متفرقة على لافتة سيارة، في إشارة للسعودية.



وهناك لقطة خاصة لفتت الأنظار لاحتفالات فرح الهادي وعائلتها بالعلم السعودي الأخضر المميز، وهي اللفتة التي تخلت فيها العائلة عن جملة "الشهادة" المكتوبة على العلم الأصلي.



ونالت فرح الهادي وعائلتها تعليقات إيجابية بسبب هذه الخطوة، وأكد عدد كبير من محبيها أنها احترمت العلم السعودي، باستخدام نسخة معدلة منه تناسب أجواء جلسات التصوير، بدون خطأ كاد يعرضها لانتقادات حادة، خاصة مع استخدام العلم في الجلسة بصورة مكثفة، إذ لامس الأرض وهو ما يراه كثيرون غير مناسب لقيمته ومكانته.



واستطاع ابن فرح الهادي، آدم عقيل، أن يخطف الأنظار وكان نجم الاحتفال بفضل عفويته وبراءته. ظهر الصغير وهو يحتضن البالونات الخضراء، ويلف نفسه بالعلم السعودي، كما ظهر في لقطات عفوية جمعته ببراءة مع والديه، ما جعل الجمهور يتفاعل مع جمال اللحظة وروح العائلة.



خاصة أن هذه ليست المرة الأولى التي تحتفل فيها فرح الهادي وعائلتها باليوم الوطني السعودي، فقد سبق وأن شاركوا في احتفالات اليوم الوطني الـ93، حيث ظهر الطفل آدم آنذاك وهو رضيع في لقطات خطفت الأنظار، مما جعل احتفالاتهم السنوية تقليداً محبباً للجمهور.



وتتميز فرح الهادي بمشاركتها الدائمة في الفعاليات والمناسبات الوطنية السعودية. سواء من خلال الفيديوهات التي توثق اللحظات العائلية أو العروض الخاصة التي تقدمها عبر منتجاتها بمناسبة الأعياد الوطنية، تبذل دائماً جهوداً لتكون جزءاً من هذه الاحتفالات، وتظهر دعمها للمملكة وجمهورها .