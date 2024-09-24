نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمزة نمرة يعلن عن نفاد تذاكر حفل VIP في أمريكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان حمزة نمرة عن نفاد تذاكر فئة VIP لحفله المنتظر في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عبر حسابه الرسمي على إنستجرام.

الحفل، المقرر إقامته في 18 أكتوبر، هو جزء من جولته المنتظرة في أمريكا، ويعد من أبرز الأحداث الفنية القادمة.

وقد عبر نمرة عن امتنانه لجمهوره الذي سارع بحجز التذاكر، مما يعكس مدى الحماس والترقب لهذا الحدث.

تفاصيل حفل حمزة نمرة في أمريكا

من المنتظر أن تشهد جولة حمزة نمرة الغنائية في الولايات المتحدة عروضًا مميزة في مدن مثل نيوجيرسي، واشنطن العاصمة، وبوسطن.

وقد نشرت الشركة المنظمة للحفل تعليقًا عبر حسابها الرسمي على إنستجرام تعرب فيه عن حماسها لهذا الحدث وتدعو الجمهور لشراء التذاكر فور توفرها، حيث أكدت الشركة أن الحفلات ستكون ليلة لا تُنسى مليئة بالموسيقى والطاقة والفرح، وهي فرصة لعشاق نمرة للاستمتاع بتجربة غنائية فريدة.

أغنية "استنوا شوية" الجديدة

في إطار نشاطه الفني المستمر، أطلق حمزة نمرة أحدث أغانيه بعنوان "استنوا شوية" عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

الأغنية تحمل طابعًا إنسانيًا عميقًا، حيث تتحدث عن مشاعر الفراق والوداع التي يمر بها الإنسان في محطات حياته المختلفة. الأغنية من كلمات فليبنو أحمد وألحان حمزة نمرة، وتعكس تأملات الفنان في الحياة والعلاقات البشرية.

جاءت كلمات الأغنية مؤثرة حيث قال: «هاتلي قعدة فيها اتنين، فضلوا مع بعض الأتنين، وكله في الأخر هيفارق دي حقيقة مؤكدة، وكلها أحضان مطارات وكلها في حياة بعد فترات، من زمان مواعيد فراقنا من زمان متحددة»، ونالت الأغنية إشادة واسعة من جمهور نمرة، الذين عبروا عن إعجابهم بالكلمات العميقة واللحن الرقيق.

آخر أعمال حمزة نمرة الفنية

كان آخر أعمال حمزة نمرة قبل "استنوا شوية" هو غنائه لتتر مسلسل "سر إلهي" الذي عُرض في رمضان 2024.

المسلسل حقق نجاحًا كبيرًا، وجذب التتر اهتمام الجمهور بفضل الصوت المميز والأداء الحساس لنمرة.

حفل مهرجان القلعة الدولي

بالإضافة إلى جولته المرتقبة في أمريكا، قدم حمزة نمرة حفلين استثنائيين ضمن فعاليات الدورة 32 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء.

أقيمت الحفلات على مسرح المحكى، واستمتع الجمهور بأداء مميز للفنان في الليلة الرابعة من المهرجان، وسط أجواء احتفالية وإقبال جماهيري كبير.

بهذا النشاط المكثف، يواصل حمزة نمرة ترسيخ مكانته كواحد من أبرز الفنانين في الساحة الغنائية العربية، ويؤكد على قدرته على التواصل مع جمهوره سواء من خلال الحفلات أو الأعمال الموسيقية الجديدة.