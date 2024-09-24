نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد انتهاء تصوير مسلسل "وتر حساس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل الفنانة صبا مبارك تصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد "صبا مبارك"، والذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على شاشات المتحدة.



ومن المقرر أن تنتهي صبا مبارك من تصوير المسلسل في شهر أكتوبر المقبل، وهو مكون من 45 حلقة.

أبطال مسلسل وتر حساس

مسلسل وتر حساس بطولة صبا مبارك، إنجي المقدم، هيدي كرم، محمد علاء، أحمد جمال سعيد، وآخرون، والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.

آخر أعمال صبا مبارك



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة صبا مبارك مسلسل لحظة غضب، الذي ضم العديد من الفنانين، أبرزهم الفنان محمد فراج، محمد شاهين، علي قاسم، سارة عبد الرحمن، ناردين فرج، وآخرين، والعمل من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار.

أحداث مسلسل لحظة غضب

ودارت أحداث مسلسل لحظة غضب حول (يمنى) التي كانت تعاني من سيطرة زوجها النرجسي (شريف)، وتحكمه في كل شيء، وتتطور الأمور في علاقتهما إلى حد الانهيار، فتقرر (يمنى) اتخاذ منعطف آخر لحياتها، وتتوالى الأحداث في هذا الإطار.