نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاد محمد وفيق.. تعرف على أبرز المحطات الفنية له في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم الأربعاء الموافق 24سبتمبر ذكرى ميلاد محمد وفيق، الذي تميز بالجدية والذكاء والاصرار والعزيمة،وحب الجمهور له في الوطن العربي، ويرصد دوت الخليج الفني في هذا التقرير أبرز المحطات الفنية له.

نشأة محمد وفيق

ولد محمد وفيق في 24 سبتمبر عام 1947 بمحافظة الإسكندرية لأب كان يعمل أستاذًا بالجامعة، أتم دراسته الثانوية بالمدرسة المرقسية الثانوية بالإسكندرية ثم حصل على بكالوريوس فنون مسرحية بتفوق عام 1967 في الدفعة التي ضمت نور الشريف ومجدي وهبة وشاكر عبداللطيف وعبدالعزيز مخيون.

أثناء دراسته بالسنة الأولى في المعهد ذهب للعمل في مسرح التليفزيون كنوع من التدريب وزيادة الدخل حيث كان قادمًا لتوه من الإسكندرية وكانت رواية لا حدود عن فلسطين من تأليف محمود شعبان واخراج فوزي درويش، ثم كانت النقلة الكبرى من خلال مسلسل المرشدي عنتر وقدم في نفس الوقت مسلسلًا لتليفزيون قطر عنوانه أحمد باشا الجزار ثم كانت مشاركته في فيلم الرسالة من اخراج مصطفى العقاد وقدم فيه شخصية عمرو بن العاص.







أبرز الشخصيات الفنية لمحمد وفيق

في الثمانينات وعلى مدى ثلاث أجزاء من إخراج (يحيى العلمي) قدم الشخصية الأكثر شهرة له وهي شخصية (عزيز الجبالي) ضابط المخابرات الذي يعمل في الخفاء ليجعل حياة الجاسوس المصري (رأفت الهجان) أكثر سهولة في حياته الخطرة داخل إسرائيل والشخص الذي قال (رأفت الهجان) أنه يشعر بوجوده وبمدى إهتمامه به دون أن يراه أو يعرفه، برغم تنوع أدواره يظل هذا الدور هو الأشهر في مسيرة (محمد وفيق). في الثمانينات أيضًا قدم أفضل دور سينمائي له في فيلم (الهروب) من إخراج المخرج الكبير (عاطف الطيب) بدور ضابط الشرطة البارد (فؤاد الشرنوبي) الذي عاد لتوه من أمريكا محملًا بأساليب أمنية جديدة، ويظل عدد الأفلام التي قدمها (وفيق) للسينما محدودًا مقارنًة بإسهامه في مجال التليفزيون فقد قدم نحو 22 فيلمًا يذكر منها: (وثالثهم الشيطان) لـ(كمال الشيخ )، (حكاية نص مليون دولار) و(قضية سميحة بدران)، في التليفزيون قام بجانب ما تقدم بأدوار ممتدحة في مسلسلات (السيرة الهلالية) بشخصية (الزناتي خليفة)، (هرقل) في (محمد رسول الانسانية)، (الصعود إلى القمة) بشخصية (محمد بن أبي عامر) الذي أسس الدولة العامرية في الأندلس، و(الخليفة المعتمد) في (الامام الطبري) و(طارق بن زياد) في (بلاط الشهداء) و(نابليون بونابرت) في (الابطال) و(الخديو إسماعيل) في (بوابة الحلواني) والشيطان في (ساعة ولد الهدى).

وفاة محمد وفيق







توفي الفنان محمد وفيق في 14 مارس عام 2015 عن عمر ناهز الـ 67 عاما بعد تدهور حالته الصحية.