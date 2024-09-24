عمرو مصطفي يعلن عن تصفية خلافاته مع مدين وحل الخلاف بينهما (صورة)

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الملحن عمرو مصطفى أنه تم التوصل إلى تسوية لخلافاته مع الملحن مدين. وأكد أنه تواصل معه عبر الهاتف ونجحا في الصلح بعد توضيح جميع نقاط الخلاف وسوء التفاهم الذي حدث بينهما.

وكتب عمرو مصطفى عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا: "النهاردة حصلت مكالمة مهمة جدًا بيني وبين صديقي العزيز مدين ووضحنا فيها كل شيء. حابب أقول قد إيه أنا بحترم هذا الشخص وبقدّر إبداعه".

وأضاف: "مدين من أكتر الناس المحترمة في الوسط الفني، وموهبته وإبداعه في كل عمل بيقدمه بتثبت ده. أنا بحب شغله جدًا وفخور بصداقتنا وبكل اللي بيقدمه وأيضًا أكن كل الاحترام إلى رفيق العمر محمد رحيم ووليد سعد ومحمد يحيي وتامر علي".

منشور عمرو مصطفي

آخر أعمال الفنان عمرو مصطفي

وفي سياق متصل يذكر أنه قد طرح الفنان عمرو مصطفى، مؤخرًا أغنية جديدة تحمل أسم "معرفش ينساني"، عبر قناته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ومختلف المنصات الموسيقية، والأغنية من كلمات الشاعر ربيع السيوفي، ألحان عمرو مصطفى وتوزيع جابور



عمرو مصطفي

وتقول كلمات أغنية "معرفش ينساني"

وقال معرفش ينساني

وماارتحش لحبيب تاني

رجع ليا ولعينيا

ماليه الشوق

راجع يحلف بأيامي

وشوفته بيبكي قدامي

ويشكيلي عذاب خلى

ضميره يفوق

سيبته وأنا بقول يا خسارة

الدنيا صحيح دوارة

ودي غلطة مين لو فاكر إني مستنيه

حبنا بإيديه بقى ماضي

وطبيعي أنسى ده العادي

وأهو شاف بعينيه الدنيا موقفتش عليه

عمرو مصطفي يكشف كواليس اغنية “ليها فيّا”

وفي سياق متصل، أشار عمرو مصطفى عبر صفحته الفنية إلى أن أغنية "ليها فيّا" التي طرحها قبل ما يقرب من شهرين عبر يوتيوب ومختلف منصات الموسيقى في الوطن العربي، قام بتصنيعها بواسطة الذكاء الاصطناعي سواء على مستوى الألحان أو التوزيع.