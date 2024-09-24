محمد القس عن اليوم الوطني السعودي: أدام الله علينا نعمة أوطاننا

القاهرة - محمد ابراهيم -

نشر الفنان محمد القس من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام خاصية إستوري صورة لعلم السعودية معلقًا:" كل عام ووطني وأهله وقيادته ومحبيه بألف خير، أدام الله علينا نعمة أوطاننا ".

أحدث أعمال محمد القس

يعرض للفنان محمد القس الآن مسلسل "برغم القانون " الذي حقق به نجاح كبير وأصبح حديث السوشيال ميديا.

فريق عمل برغم القانون



مسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز، والعمل مكون من 30 حلقة.



آخر أعمال محمد القس

يذكر أن آخر أعمال محمد القس مسلسل بـ 100 راجل، ينتمي للدراما الشعبية وتدور أحداثه في الحارة المصرية، إنتاج ممدوح شاهين، إخراج إبرام نشأت، تأليف محمود حمدان، يشارك في بطولته نانسي صلاح، محمد رضوان، محمود عبدالمغني، محمد عبدالعظيم، هالة فاخر، إبراهيم السمان، محمد القس.