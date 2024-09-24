آخر العام الحالي.. عرض مسلسل "إقامة جبرية" عبر منصة watch it

القاهرة - محمد ابراهيم - ينتظر الجمهور عرض مسلسل "إقامة جبرية" الذي يقوم ببطولته كلًا من الفنانة صابرين والفنان محمد الشرنوبي والفنانة هنا الزاهد، والذي كان من المفترض عرضه قبل السباق الرمضاني ولكن تقرر تأجيل عرضه حتي بعد السباق الرمضاني فمن المقرر أن يعرض خلال الفترة القادمة عبر منصة watch it.

تفاصيل مسلسل "إقامة جبرية"

والجدير بالذكر أنه قد طُرح البوستر الرسمي الأول لمسلسل "إقامة جبرية"، الذي يجمع بين الفنانة صابرين والفنان محمد الشرنوبي والفنانة هنا الزاهد.

يُظهر البوستر الثلاثي وهم يرتدون ملابس سوداء، مما يُشير إلى حالة الغموض المتوقعة في الأحداث. المسلسل ينتمي إلى فئة المسلسلات القصيرة.

ويتألف المسلسل من 10 حلقات، ومن المقرر عرضه آخر العام الحالي عبر منصة watch it ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج. تتناول قصة المسلسل قضايا اجتماعية ونفسية مثيرة. وقد سبق للثلاثي التعاون في مسلسل سابق وأيضًا في فيلم جديد يتم انتظاره.



فريق عمل مسلسل “إقامة جبرية”



والمسلسل من بطولة كلًا من الفنانة صابرين، والفنان محمد الشرنوبي، والفنانة هنا الزاهد، والفنانة ثراء جبيل، والفنان محمود البزاوي، والفنانة عايدة رياض، ومسلسل "إقامة جبرية" من تأليف أحمد عادل ومن إخراج أحمد سمير فرج.

أحداث مسلسل “إقامة جبرية”



وتدور أحداث مسلسل "إقامة جبرية" في إطار درامي اجتماعي نفسي تشويقي حول شخصية هنا الزاهد التي تقدم دور صيدلانية تعاني من عقد نفسية في التعامل مع الرجال وتظهر صابرين في دور طبيبة نفسية وهي أم محمد الشرنوبي الذي يظهر بطل العالم في السباحة، ومن المقرر أن يعرض مسلسل "إقامة جبرية" قريبًا عبر إحدي المنصات.





ما هي آخر أعمال الفنانة صابرين؟



أحدث أعمال الفنانة صابرين هو مسلسل "مسار اجباري" الذي حقق نجاحًا كبيرًا. خلال السباق الرمضاني تشارك في بطولته إلى جانب بسمة والفنان الشاب أحمد داش والفنان الشاب عصام عمر.



ما هي آخر أعمال الفنانة هنا الزاهد ؟



يذكر أن هنا الزاهد قدمت آخر أعمالها الدرامية وهي مسلسل "سيب وأنا أسيب"، والذي يتناول قصة كوميدية رومانسية. شارك في البطولة إلى جانبها الفنانين أحمد السعدني، محمد جمعة، محمود البزاوي، عارفة عبدالرسول، آية سماحة، دنيا سامي، أحمد سلطان، يارا جبران، فاطمة الكاشف، وساندي علي. وظهرت هنادي مهنا وانتصار واللبناني كارلوس عازار كضيوف شرف في العمل. المسلسل من تأليف رنا أبو الريش وإخراج وائل إحسان.



ما هي آخر أعمال الفنان محمد الشرنوبي ؟



ويذكر أن آخر أعمال الفنان محمد الشرنوبي الدرامية هو مسلسل "إيجار قديم" الذي شاركه في بطولته الفنان شريف منير والفنان صلاح عبد الله والفنانة ميمي جمال ونخبة كبيرة من النجوم وقد حقق المسلسل نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه.