تعرف على أبرز أمنيات الفنانين قبل وفاتهم (تقرير)

القاهرة - محمد ابراهيم -

تُعتبر أمنيات الفنانين قبل وفاتهم نافذة تعكس أعماق أرواحهم وتجاربهم الحياتية. فالفنانون، رغم الشهرة والنجاح الذي قد يحيط بهم، يواجهون تحديات وصراعات مشابهة لتلك التي يعيشها أي إنسان.

تتنوع أمنياتهم بين الرغبة في الخلود من خلال أعمالهم، وتحقيق السلام الداخلي، والاهتمام بالعلاقات الأسرية. في عالم مليء بالضغوط الاجتماعية والنفسية، تصبح هذه الأمنيات تعبيرًا عن آمالهم في ترك أثر إيجابي، سواء من خلال الموسيقى، السينما، أو أي شكل من أشكال التعبير الفني.

ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز أمنيات الفنانين قبل وفاتهم

فريد الأطرش



كان لديه حلم بأن يُخلد في ذاكرة الجمهور من خلال أغانيه وأفلامه. عبر عن أمله في أن يبقى صوته حيًا في قلوب الناس.

أم كلثوم



عبرت عن رغبتها في أن تُعرف كأيقونة فنية، وتمنت أن تُحافظ على مكانتها في قلوب محبيها، وأن تُدرس أعمالها في المدارس.

مارلين مونرو

كانت لديها أمنية في العثور على السعادة والسكينة، حيث عبرت عن شعورها بالوحدة رغم شهرتها الكبيرة.

بوب مارلي

تمنى أن تُستخدم موسيقاه كوسيلة للتغيير الاجتماعي، وأن تُعزز من روح الوحدة والمحبة بين الناس.

أودري هيبورن

أعربت عن رغبتها في أن تُحدث تأثيرًا إيجابيًا في العالم، وخاصة من خلال عملها في مجال حقوق الأطفال.

ديفيد بوي

تمنى أن يُذكر كفنان مبتكر، وأن يُعبر عن نفسه بحرية من خلال موسيقاه وأعماله الفنية.

ستيف جوبز



كان لديه أمل في أن تُحدث ابتكاراته تغييرًا إيجابيًا في العالم، حيث قال: "أريد أن يُذكرني الناس كمن ساهم في تحسين حياتهم."

تينا تيرنر

أعربت عن رغبتها في أن تُعرف كفنانة قوية وقادرة على التغلب على التحديات، حيث صرحت: "أتمنى أن ألهم الآخرين في مواجهة صعوبات الحياة."

أنتوني بوردين

تمنى أن يُستخدم سفره وتجربته في تعزيز الفهم الثقافي، حيث قال: "آمل أن أكون جسرًا بين الثقافات المختلفة."

ديانا روس

عبرت عن أملها في أن تُظل موسيقاها مصدر إلهام للأجيال القادمة، حيث قالت: "أريد أن يستمتع الناس بأعمالي كما استمتعت بإنشائها."

كيت وينسلت

تحدثت عن أهمية العائلة، حيث قالت: "أتمنى أن أكون أمًا جيدة وأن أُحقق التوازن بين حياتي الفنية والشخصية."

روبين ويليامز

أشار في أحد تصريحاته إلى أمنيته في أن يُستخدم فن الكوميديا لتخفيف معاناة الآخرين، حيث قال: "أريد أن أجعل الناس يضحكون حتى في أصعب الأوقات."